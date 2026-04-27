L'attore di Snake in Metal Gear Solid non capiva la trama mentre registrava, ma non ne aveva bisogno

Metal Gear Solid è noto per avere una trama molto strutturata e non semplice da comprendere in alcuni momenti. Non lo pensiamo solo noi, ma lo stesso attore di Snake - David Hayter - che ha svelato la cosa in una intervista.

Cosa ha detto Hayter sulla trama di Metal Gear Solid

Ad Hayter è infatti stato chiesto se conosce la storia dei giochi e la risposta è stata: "Comprendo la storia di Metal Gear Solid? Umm, per sommi capi sì; la comprendo completamente? Assolutamente no. Non capivo tutto nemmeno quando stavamo registrando".

"Mi ritrovavo a dire cose come 'cosa significa questa frase?' e loro rispondevano 'dilla e basta'. Quindi io replicavo con 'okay'". Spiega però che non è qualcosa di negativo, poiché dal suo punto di vista 'questo è ciò che rende Metal Gear, Metal Gear".

"Ci sono molte più informazioni, sviluppi di personaggi e dettagli in quella storia di quanto tu possa potenzialmente assorbire, non importa quante volte lo rigiochi. Questo è ciò che permette al mondo di gioco di essere reale, ricco e amabile".

Diteci, la pensate allo stesso modo? Oppure credete che Metal Gear Solid sia più semplice di quanto la gente ritiene? Se siete veri fan, inoltre, avrete certamente letto la nostra recensione di Metal Gear Solid: il Gioco da Tavolo.