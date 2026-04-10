Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, svelato lo steelbook con gli artwork di Old Snake e Big Boss

Disponibile presso i rivenditori selezionati

Stando ai dettagli condivisi da Konami UK, lo steelbook è disponibile per le versioni PS5, Xbox, Switch e Switch 2 della raccolta, con i "preordini già aperti presso i rivenditori selezionati". La formulazione lascia intendere che si tratti di un bonus limitato a specifici negozi e con distribuzione non uniforme, ma restiamo in attesa di conferme più precise, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano.

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Vi ricordiamo che Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sarà disponibile dal 27 agosto su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.