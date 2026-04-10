Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, svelato lo steelbook con gli artwork di Old Snake e Big Boss

Konami ha mostrato sui social lo steelbook dedicato alle versioni fisiche di Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, un oggetto che potrebbe attirare l'attenzione dei fan della serie.
La custodia presenta sul fronte un artwork di Old Snake (il soprannome di Solid Snake in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots) su sfondo nero, lo stesso utilizzato nella copertina originale per PS4. Sul retro, invece, compare un'illustrazione di Big Boss tratta da Metal Gear Solid: Peace Walker. Il post su X che trovate qui sotto include alcune immagini di anteprima.
Disponibile presso i rivenditori selezionati
Stando ai dettagli condivisi da Konami UK, lo steelbook è disponibile per le versioni PS5, Xbox, Switch e Switch 2 della raccolta, con i "preordini già aperti presso i rivenditori selezionati". La formulazione lascia intendere che si tratti di un bonus limitato a specifici negozi e con distribuzione non uniforme, ma restiamo in attesa di conferme più precise, soprattutto per quanto riguarda il mercato italiano.
Vi ricordiamo che Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 sarà disponibile dal 27 agosto su PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC.