Il film di Metal Gear Solid sarà diretto dai registi di Final Destination: Bloodlines

Il film di Metal Gear Solid è in lavorazione da così tanti anni che molti temevano non sarebbe mai arrivato nelle sale. Invece il progetto non solo è vivo, ma ha finalmente trovato i suoi registi: Zach Lipovsky e Adam B. Stein, il duo che ha rilanciato la saga horror con Final Destination: Bloodlines.
Dopo il successo critico e commerciale del film, oltre 317 milioni di dollari al box office, i due filmmaker e il loro studio Wonderlab sono stati messi sotto contratto da Sony con un accordo esteso che coinvolge tutte le etichette cinematografiche dello studio. All'interno di questo accordo, Lipovsky e Stein dirigeranno anche l'adattamento di Metal Gear Solid prodotto da Columbia Pictures, il primo tentativo realmente concreto di portare sul grande schermo la serie stealth creata da Hideo Kojima.
I (pochi) dettagli sul film con protagonista Solid Snake
Lipovsky e Stein, che si conobbero 17 anni fa come concorrenti nel reality On the Lot di Steven Spielberg, hanno costruito una carriera legata al cinema di genere e alla sperimentazione visiva. Prima di Bloodlines si erano fatti notare con Freaks nel 2018 e oggi sono impegnati in diversi progetti di alto profilo, tra cui un film animato di Venom per Sony Pictures Animation e il lungometraggio sci‑fi The Earthling per Columbia.
La loro nomina alla regia del film di Metal Gear Solid rappresenta un segnale incoraggiante per un progetto rimasto a lungo in sospeso. Come già noto, la produzione è affidata a Avi Arad e Ari Arad, figure centrali nelle trasposizioni cinematografiche di videogiochi e fumetti. L'unico attore confermato è Oscar Isaac, scelto per interpretare Solid Snake e più volte entusiasta del ruolo. La trama dovrebbe ispirarsi al primo Metal Gear Solid, con l'iconica missione a Shadow Moses, anche se al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali.