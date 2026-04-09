Il film di Metal Gear Solid sarà diretto dai registi di Final Destination: Bloodlines

Il film di Metal Gear Solid è in lavorazione da così tanti anni che molti temevano non sarebbe mai arrivato nelle sale. Invece il progetto non solo è vivo, ma ha finalmente trovato i suoi registi: Zach Lipovsky e Adam B. Stein, il duo che ha rilanciato la saga horror con Final Destination: Bloodlines.

Dopo il successo critico e commerciale del film, oltre 317 milioni di dollari al box office, i due filmmaker e il loro studio Wonderlab sono stati messi sotto contratto da Sony con un accordo esteso che coinvolge tutte le etichette cinematografiche dello studio. All'interno di questo accordo, Lipovsky e Stein dirigeranno anche l'adattamento di Metal Gear Solid prodotto da Columbia Pictures, il primo tentativo realmente concreto di portare sul grande schermo la serie stealth creata da Hideo Kojima.