Alkahest si mostra in un gameplay trailer, è un action GDR ispirato a Dark Messiah e Kingdom Come

Approfittando della vetrina offerta dall'evento The Triple‑I Initiative 2026, HypeTrain Digital e lo studio Push On hanno presentato un nuovo trailer di gameplay di Alkahest, che potrete visualizzare qui sotto.
Annunciato nel 2024, il titolo si propone come un action GDR ambientato in un Medioevo cupo e oppressivo, con un sistema di gioco che combina combattimento fisico, stealth, alchimia e un forte uso dell'interazione ambientale. Le ispirazioni dichiarate includono Dishonored, Dark Messiah e Kingdom Come: Deliverance. Il gioco è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, senza una finestra di uscita definita.
Cosa sappiamo di Alkahest
In Alkahest vestiamo i panni del figlio minore di un piccolo signore locale, coinvolto nelle tensioni politiche tra tre casate e incaricato di indagare su una serie di attacchi di goblin ai confini del territorio. A quanto pare, le cose prenderanno una brutta piega, costringendoci a lottare per la sopravvivenza. L'esplorazione comprende castelli, villaggi, foreste e altre ambientazioni semi‑open world, con scelte che influenzano il percorso del giocatore.
Il combattimento è basato sul corpo a corpo e sull'uso dell'ambiente: è possibile far crollare strutture sui nemici, spingerli da dirupi o incendiarli. Il gioco non impone un approccio specifico, permettendo di alternare stealth, ricognizione e scontri diretti, mentre i nemici reagiscono dinamicamente alle situazioni. L'alchimia sostituisce la magia tradizionale e consente di creare sostanze dagli effetti variabili da usare come oggetti da lancio, oli per armi o strumenti d'interazione con NPC e ambiente.