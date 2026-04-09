Alkahest si mostra in un gameplay trailer, è un action GDR ispirato a Dark Messiah e Kingdom Come

Annunciato nel 2024, il titolo si propone come un action GDR ambientato in un Medioevo cupo e oppressivo , con un sistema di gioco che combina combattimento fisico, stealth, alchimia e un forte uso dell'interazione ambientale. Le ispirazioni dichiarate includono Dishonored, Dark Messiah e Kingdom Come: Deliverance . Il gioco è in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X|S, senza una finestra di uscita definita.

Approfittando della vetrina offerta dall'evento The Triple‑I Initiative 2026, HypeTrain Digital e lo studio Push On hanno presentato un nuovo trailer di gameplay di Alkahest , che potrete visualizzare qui sotto.

Cosa sappiamo di Alkahest

In Alkahest vestiamo i panni del figlio minore di un piccolo signore locale, coinvolto nelle tensioni politiche tra tre casate e incaricato di indagare su una serie di attacchi di goblin ai confini del territorio. A quanto pare, le cose prenderanno una brutta piega, costringendoci a lottare per la sopravvivenza. L'esplorazione comprende castelli, villaggi, foreste e altre ambientazioni semi‑open world, con scelte che influenzano il percorso del giocatore.

Il combattimento è basato sul corpo a corpo e sull'uso dell'ambiente: è possibile far crollare strutture sui nemici, spingerli da dirupi o incendiarli. Il gioco non impone un approccio specifico, permettendo di alternare stealth, ricognizione e scontri diretti, mentre i nemici reagiscono dinamicamente alle situazioni. L'alchimia sostituisce la magia tradizionale e consente di creare sostanze dagli effetti variabili da usare come oggetti da lancio, oli per armi o strumenti d'interazione con NPC e ambiente.