Warhammer Survivors arriverà anche su PS5, Xbox e Nintendo Switch e Switch 2

Il lancio delle versioni console è previsto nel corso del 2026 , in concomitanza con l'uscita della versione PC su Steam. Come di consueto, l'annuncio è stato accompagnato da un trailer che mostra alcuni dei personaggi dell'universo Warhammer presenti nel gioco.

Warhammer Survivors, il curioso mix tra Warhammer e le meccaniche di Vampire Survivors, non sarà un'esclusiva PC. Durante il Triple‑I Initiative, gli sviluppatori di Auroch Digital hanno annunciato che il gioco è ora in sviluppo anche per PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e Switch 2 .

Il meglio da Warhammer 40.000, Age of Sigmar e Vampire Survivors

Per chi si fosse perso l'annuncio originale, Warhammer Survivors è un roguelite a ondate in cui personaggi provenienti dagli universi di Warhammer 40,000 e Warhammer: Age of Sigmar affrontano orde infinite di nemici. Sviluppato da Auroch Digital in collaborazione con Games Workshop e poncle, il team dietro Vampire Survivors, il gioco propone mappe ispirate ai due franchise, dalle distese vulcaniche di Aqshy ai corridoi di uno Space Hulk abbandonato.

Il giocatore può scegliere tra diversi campioni iconici, ciascuno con armi e statistiche iniziali specifiche. Tra i personaggi confermati figurano Malum Caedo, il Cadian Shock Trooper Kozlowski e Brother Luca per l'ambientazione 40K, mentre per Age of Sigmar sono presenti Neave Blacktalon, Gotrek Gurnisson e Sharynn Azurwrath. Ogni eroe affronta fazioni nemiche legate al proprio universo, come Tiranidi e Skaven.

Le partite ruotano attorno alla sopravvivenza contro ondate sempre più numerose, con modalità e scenari multipli. L'arsenale include armi iconiche dei due mondi, combinabili con potenziamenti per ottenere versioni evolute più potenti.