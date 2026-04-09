Il nuovo trailer di Over the Hill ci porta in Algeria e annuncia l'arrivo di un playtest

Funselektor e Strelka Games, gli autori di Art of Rally, hanno pubblicato un nuovo trailer di Over the Hill e annunciato l'arrivo di una beta a numero chiuso che permetterà di provare una porzione del gioco.
I playtest si svolgeranno dal 24 al 26 aprile tramite Steam. Per partecipare è necessario registrarsi tramite questo form. La sessione di prova sarà ambientata nella seconda regione del gioco, l'Algeria, protagonista anche del filmato pubblicato, e consentirà ai giocatori di familiarizzare con le meccaniche e con alcuni nuovi strumenti dedicati all'esplorazione.
L'Algeria sarà una delle regioni esplorabili
Per chi non lo conoscesse, Over the Hill è un gioco di esplorazione open world rilassante, incentrato sulla guida di veicoli iconici degli anni '60, '70 e '80 attraverso paesaggi naturali mozzafiato, con la possibilità di fermarsi per allestire un campeggio.
Non ci sono gare, timer o obiettivi: l'esperienza punta sulla contemplazione e sulla libertà di esplorazione. La guida è fluida e basata su una fisica realistica, mentre il mondo di gioco offre canyon, deserti, foreste e sentieri impervi da attraversare. È possibile avventurarsi da soli o insieme a un massimo di tre amici grazie alla modalità cooperativa.
Il gioco è attualmente in sviluppo per PC con l'uscita prevista nel 2026. A seguire il gioco debutterà anche su PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.