Il nuovo trailer di Over the Hill ci porta in Algeria e annuncia l'arrivo di un playtest

Funselektor e Strelka Games, gli autori di Art of Rally, hanno pubblicato un nuovo trailer di Over the Hill e annunciato l'arrivo di una beta a numero chiuso che permetterà di provare una porzione del gioco.

I playtest si svolgeranno dal 24 al 26 aprile tramite Steam. Per partecipare è necessario registrarsi tramite questo form. La sessione di prova sarà ambientata nella seconda regione del gioco, l'Algeria, protagonista anche del filmato pubblicato, e consentirà ai giocatori di familiarizzare con le meccaniche e con alcuni nuovi strumenti dedicati all'esplorazione.