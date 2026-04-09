Ricordate la scena dell'orso di Baldur's Gate 3? Anche l'attore di Halsin scoppiò a ridere quando lesse la sceneggiatura

A quasi tre anni dall'uscita di Baldur's Gate 3 , una delle sue scene più controverse continua a far discutere e sorridere: quella, ormai celebre, che coinvolge il druido Halsin e la sua trasformazione in orso con successivo accoppiamento. Un momento che, tra sorpresa e ironia, è diventato emblematico della libertà narrativa del gioco e della sua capacità di spingersi oltre i limiti tradizionali dei giochi di ruolo.

Il retroscena

Dave Jones, l'attore che ha doppiato Halsin ha raccontato un simpatico retroscena relativo a quel momento.

In un'intervista, ha ricordato la sua reazione alla scoperta della scena quando ha letto il copione: "Quando ho scoperto per la prima volta della scena dell'orso, ero su un treno diretto a Londra per una sessione. Riceviamo i copioni un paio di giorni prima per leggerli. Sono scoppiato a ridere pensando: 'Oh, ci stiamo davvero spingendo fin lì. Ci stiamo davvero andando'".

E in effetti, il gioco non si è tirato indietro di fronte anche ai contenuti più controversi. Quella scena in particolare è diventata uno dei momenti più memorabili di un titolo già ricco di scelte narrative forti, battaglie intense e personaggi ottimamente caratterizzati. Se alcune sequenze, in particolare quelle legate al personaggio di Karlach, hanno emozionato fino alle lacrime molti giocatori, quella dell'orso è diventata un vero e proprio meme.