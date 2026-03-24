Una delle scene più divertenti di Baldur's Gate 3 fu improvvisata: l'attrice temeva l'avrebbero cancellata

Un esempio è una scena di Shadowheart che, grazie a una intervista rilasciata dall'attrice Jennifer English e disponibile poco sotto, scopriamo essere stata improvvisata.

Baldur's Gate 3 è un videogioco estremamente drammatico, molto spesso, in grado di smuovere forti emozioni e far cadere lacrime, ma è anche in grado di alleggerire i toni e far divertire i giocatori con momenti esilaranti.

L'intervista a Jennifer English

La scena in questione è legata alle Orchidee della notte, un ingrediente alchemico che i giocatori devono raccogliere dentro il gioco. Shadowheart commenta la cosa e fa una battuta, come spiegato da dall'attrice.

"Uno dei miei momenti preferiti di Baldur's Gate 3 è quando Shadowheart afferma, parlando delle Orchidee della notte: "Mmm, non le hai raccolte a mano, vero? Sono mortalmente velenose", dichiara English a Radio Times.

"Poi, per fare uno scherzo durante la registrazione, ho detto 'Scherzo!' mettendo le dita a pistola. Mi aspettavo che l'avrebbero eliminata, invece è finita nel videogioco". Pare quindi che la scena non sia stata scritta in quel modo, ma che l'idea di English sia piaciuta talmente tanto agli autori di Baldur's Gate 3 da spingerli a modificare il tutto.

Non è qualcosa di scontato, non solo perché spesso gli sceneggiatori vogliono mantenere la guida creativa del progetto, ma anche perché ai doppiatori videoludici viene concesso poco tempo per registrare e non si incoraggiano le "perdite di tempo" come l'improvvisazione. Chiaramente il team di Baldur's Gate 3 ha lavorato in modo diverso.

Ricordiamo infine che una mod di Baldur's Gate 3 ha ripristinato 100 conversazioni per più di 1000 linee di dialogo.