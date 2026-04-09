Baldur's Gate 3: Act Two Expansion è in ritardo, la grossa mod/espansione ha un nuovo periodo di uscita

Nonostante i contenuti ufficiali siano (probabilmente) conclusi, Baldur's Gate 3 continua ad espandersi grazie alle mod, e uno dei progetti più interessanti in questo senso è indubbiamente Act Two Expansion, ovvero una grossa espansione costruita da appassionati che però avrà bisogno di più tempo del previsto, essendo stata rinviata con un nuovo periodo di uscita annunciato in questi giorni.

La mod Act Two Expansion era stata annunciata circa un anno fa ed era prevista entro la fine del 2025, ma evidentemente il programma non è stato rispettato, anche perché il progetto è davvero di notevoli dimensioni e sta richiedendo più tempo del previsto per essere concluso.

In base a quanto riferito dal modder SquallyDaBeanz, responsabile dello sviluppo, la mod è ora prevista per la seconda metà del 2026, ancora senza una data di uscita precisa ma probabilmente spostata vicino alla fine dell'anno.