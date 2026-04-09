Xbox Game Pass Ultimate in sconto su Instant Gaming: con il trimestrale è come avere più di un mese gratis

Su Instant Gaming è attualmente disponibile una promozione su Xbox Game Pass Ultimate, con diverse opzioni in sconto per chi vuole attivare o rinnovare l'abbonamento. Tra tutte, quella più conveniente è il pacchetto trimestrale, proposto a circa 50€ (IVA esclusa) con uno sconto intorno al 38% rispetto al prezzo di listino. Il codice digitale è riscattabile direttamente su Xbox e può essere utilizzato sia su console sia su PC. Una volta completato l'acquisto, la key viene inviata rapidamente via email ed è pronta per l'attivazione. Potete acquistarlo tramite il box qui sopra oppure a questo link.

Considerando che il prezzo ufficiale del piano Ultimate ha raggiunto circa 26,99€ al mese, il costo standard per tre mesi supera gli 80€, rendendo queste offerte particolarmente aggressive.