Xbox Game Pass Ultimate in sconto su Instant Gaming: con il trimestrale è come avere più di un mese gratis

Su Instant Gaming è attualmente disponibile una promozione su Xbox Game Pass Ultimate, con diverse opzioni in sconto per chi vuole attivare o rinnovare l'abbonamento. Tra tutte, quella più conveniente è il pacchetto trimestrale, proposto a circa 50€ (IVA esclusa) con uno sconto intorno al 38% rispetto al prezzo di listino. Il codice digitale è riscattabile direttamente su Xbox e può essere utilizzato sia su console sia su PC. Una volta completato l'acquisto, la key viene inviata rapidamente via email ed è pronta per l'attivazione. Potete acquistarlo tramite il box qui sopra oppure a questo link.
Considerando che il prezzo ufficiale del piano Ultimate ha raggiunto circa 26,99€ al mese, il costo standard per tre mesi supera gli 80€, rendendo queste offerte particolarmente aggressive.
Un abbonamento completo per console e PC
Xbox Game Pass Ultimate rappresenta il livello più completo del servizio Microsoft. Include l'accesso a centinaia di giochi su console e PC, il multiplayer online e il catalogo EA Play, oltre alla possibilità di giocare in cloud su dispositivi compatibili. Uno degli elementi più rilevanti è la disponibilità dei titoli Microsoft sin dal day one, senza costi aggiuntivi. Questo significa poter accedere subito alle nuove uscite senza acquistarle singolarmente.
Tra le varie opzioni disponibili, il taglio da tre mesi è quello che offre il miglior equilibrio tra prezzo e durata. Il costo mensile effettivo scende sensibilmente rispetto all'abbonamento standard, rendendolo ideale sia per chi vuole provare il servizio sia per chi intende rinnovarlo risparmiando. Nel complesso, si tratta di una delle offerte più interessanti del momento per entrare nell'ecosistema Game Pass o estendere il proprio abbonamento a condizioni più vantaggiose rispetto ai canali ufficiali.