Ciao, Yoshi! è disponibile oggi gratis su Nintendo eShop

Un dinosauro per amico

Anche Ciao, Yoshi! fa parte delle novità all'interno dell'iniziativa My Mario lanciata di recente da Nintendo, incentrata sulla celebrazione di Mario e compagni come brand universale, che parte dai videogiochi ma abbraccia diversi ambiti dell'intrattenimento.

Un'immagine di Ciao, Yoshi!

In particolare, è una linea di prodotti pensata per la famiglia e per utenti particolarmente giovani, spaziando da giocattoli per la prima infanzia a software e giochi interattivi pensati sempre per i bambini.

Ciao, Yoshi! È un software che consente di interagire con il personaggio in questione, prendendo parte a vari mini-game o toccando e muovendo il volto del celebre compagno di Mario in varie maniere, modificandone l'aspetto e facendogli compiere varie azioni divertenti.

Il tutto è studiato per funzionare al meglio con i bambini più piccoli e alle prime esperienze con il touch screen, con un occhio di riguardo ai contenuti "educativi" e un utilizzo responsabile della console e dei videogiochi in generale.