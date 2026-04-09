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Ciao, Yoshi! è disponibile oggi gratis su Nintendo eShop

Su Nintendo eShop è da oggi disponibile gratuitamente Ciao, Yoshi!, una gioco tutto incentrato sul dinosauro amico di Mario e dedicato a un pubblico di giovanissimi, nella serie My Mario.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   09/04/2026
Un'immagine di Ciao, Yoshi!

La serie di videogiochi, giocattoli e iniziative varie My Mario si espande con l'arrivo di Ciao, Yoshi!, disponibile da oggi gratuitamente su Nintendo eShop come app dedicata soprattutto a un pubblico molto giovane.

Potete trovare il gioco a questo indirizzo sulla versione web di Nintendo eShop: cliccando sul download è possibile far partire automaticamente lo scaricamento sulla propria console Nintendo Switch o Nintendo Switch 2, ovviamente con un account registrato.

Si tratta, sostanzialmente, dello stesso gioco visto con Ciao, Mario!, solo che in questo caso ha per protagonista Yoshi, ma la struttura rimane praticamente la stessa vista con il titolo gratuito pubblicato in precedenza.

Un dinosauro per amico

Anche Ciao, Yoshi! fa parte delle novità all'interno dell'iniziativa My Mario lanciata di recente da Nintendo, incentrata sulla celebrazione di Mario e compagni come brand universale, che parte dai videogiochi ma abbraccia diversi ambiti dell'intrattenimento.

Un'immagine di Ciao, Yoshi!
Un'immagine di Ciao, Yoshi!

In particolare, è una linea di prodotti pensata per la famiglia e per utenti particolarmente giovani, spaziando da giocattoli per la prima infanzia a software e giochi interattivi pensati sempre per i bambini.

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Ciao, Yoshi! È un software che consente di interagire con il personaggio in questione, prendendo parte a vari mini-game o toccando e muovendo il volto del celebre compagno di Mario in varie maniere, modificandone l'aspetto e facendogli compiere varie azioni divertenti.

Il tutto è studiato per funzionare al meglio con i bambini più piccoli e alle prime esperienze con il touch screen, con un occhio di riguardo ai contenuti "educativi" e un utilizzo responsabile della console e dei videogiochi in generale.

#Nintendo
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