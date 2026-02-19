L'app Ciao, Mario! è disponibile per tutti e i prodotti My Mario sono in vendita da oggi

Nintendo ha svelato la linea di prodotti My Mario , disponibili per l'acquisto anche in Italia da oggi, 19 febbraio. Inoltre, ha reso disponibile l'applicazione gratuita Ciao, Mario! .

Il trailer dei prodotti My Mario

Come ci spiega la descrizione ufficiale del video di Nintendo, "My Mario è una collezione di prodotti pensati per i bambini piccoli e i loro genitori, per divertirsi insieme!". I prodotti sono anche disponibili in Italia, tramite il sito ufficiale di Nintendo a questo indirizzo.

Potete acquistare:

Set blocchi di legno - Mario e i suoi amici da 30 pezzi (Mario, Yoshi, Peach, Luigi e tanti altri cubi e oggetti) a 134,99€

Set blocchi di legno - Mario da 3 pezzi (Mario, fungo, cubo giallo col punto di domanda) a 24,99€

Mario Peluche a 17,99€

Sonaglio Super Fungo a 4,99€

Sonaglio di Mario a 9,99€

Copertina di Mario Peluche - 12,99€

Sonaglio Super Stella - 4,99€

L'app Ciao, Mario!, scaricabile su iOS, Android e Nintendo eShop (Switch e Switch 2) invece è gratuita e permette di interagire col volto di Mario, tirandone varie parti e interagendo con una serie di oggetti famosi della serie, come la Stella che lo rende invincibile. Si tratta di un'app ludicamente limitata ma adatta ai piccolissimi, in particolar modo su schermi un po' più grandi degli smartphone.