Il monitor da gaming LG UltraGear è in offerta su Amazon (quasi) al minimo storico: 32", 180Hz e tempo di risposta di 1ms

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul monitor da gaming LG UltraGear che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 36% per un costo totale e finale d'acquisto di 179,09€, circa 7€ sopra il minimo storico. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner dedicato qui sotto: Si tratta di un pannello curvo, elemento che non a tutti gli utenti può essere di gradimento, nonostante le premesse siano quelle di un'esperienza maggiormente immersiva e con un effetto "avvolgente" su cui la stessa LG ha deciso di puntare.