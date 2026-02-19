Il monitor da gaming LG UltraGear è in offerta su Amazon (quasi) al minimo storico: 32", 180Hz e tempo di risposta di 1ms

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante e allettante sul monitor da gaming LG UltraGear che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 36% per un costo totale e finale d'acquisto di 179,09€, circa 7€ sopra il minimo storico. Puoi acquistare il monitor direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul banner dedicato qui sotto: Si tratta di un pannello curvo, elemento che non a tutti gli utenti può essere di gradimento, nonostante le premesse siano quelle di un'esperienza maggiormente immersiva e con un effetto "avvolgente" su cui la stessa LG ha deciso di puntare.
Ulteriori dettagli
Il display da 32" curvo 1440p con curvatura 1000R avvolge completamente il campo visivo, offrendo una sensazione di immersione totale. Grazie al supporto di AMD FreeSync e AdaptiveSync, anche le scene più frenetiche vengono riprodotte senza tearing o stuttering, per un gameplay fluido e senza interruzioni. Con un refresh rate di 180Hz, il monitor permette di visualizzare i frame successivi in modo rapido.
Il tempo di risposta di 1ms riduce significativamente sfocature e l'effetto ghosting, rendendo ogni movimento sullo schermo preciso e reattivo. Le funzioni gaming integrate, come Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair e il contatore FPS, permettono di ottimizzare l'esperienza e adattare il monitor alle proprie esigenze strategiche.