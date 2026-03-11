0

Amazon Audible costa 99 centesimi per i primi tre mesi: approfitta dell'offerta prima che scada

Amazon Audible ti dà accesso a un ricco catalogo di audiolibri particolarmente amati, come la saga di Harry Potter o Il ciclo di Dune. L'offerta è valida per un periodo limitato.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/03/2026
Audible

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera, Amazon Audible è disponibile a soli 99 centesimi per i primi tre mesi. Successivamente si rinnoverà a 9,99 € al mese, ma potrai tranquillamente annullare il rinnovo. Se sei interessato, puoi accedere alla promozione tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Specifichiamo che l'offerta è riservata ai clienti che non hanno avuto alcun abbonamento (inclusa una prova gratuita) negli ultimi 30 giorni. Vediamo ulteriori dettagli con i vari vantaggi e le funzionalità inedite introdotte di recente.

Tanti audiolibri e nuove funzioni

Amazon Audible oltre 70.000 contenuti esclusivi, tra audiolibri perfetti per i più nerd e opzioni imperdibili che dovresti assolutamente recuperare, tra cui Harry Potter o Il Ciclo di Dune. Inoltre, proprio di recente è stata introdotta la funzione Leggi e Ascolta, che sincronizza in tempo reale gli ebook Kindle con gli audiolibri. Ciò significa che potrai leggere e ascoltare contemporaneamente, dato che la funzione sincronizzerà le parole scritte con la voce, evidenziandole affinché tu possa seguirle.

Audible introduce la funzione Leggi e Ascolta per un'esperienza ancora più immersiva

Amazon identificherà automaticamente le corrispondenze tra ebook Kindle e il database audio, in modo da segnalarti i contenuti compatibili. Potrai, inoltre, ascoltare gli audiolibri offline ovunque ti trovi e goderti la migliore esperienza di ascolto senza mai staccare le cuffie.

