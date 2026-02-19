Meta pronta a lanciare il suo primo smartwatch con tracciamento salute e Meta AI integrata

Meta si prepara a entrare ufficialmente nel mercato degli smartwatch con un nuovo dispositivo dotato di funzioni di monitoraggio della salute e integrazione nativa con Meta AI. Secondo le ultime indiscrezioni, il prodotto, il cui nome in codice pare essere "Malibu 2", rappresenta la rinascita di un progetto precedentemente cancellato nel 2022 durante i tagli ai costi che avevano colpito la divisione Reality Labs.
Il piano originale prevedeva addirittura tre modelli diversi con fotocamere integrate, ma questi non sembrano far parte della nuova strategia. Il ritorno dello smartwatch segnala però una rinnovata ambizione di Meta nel settore hardware, dove punta a costruire un ecosistema di dispositivi interconnessi basati sull'intelligenza artificiale.
Lo smartwatch di Meta arriva insieme ai nuovi smart glasses?
Il lancio potrebbe avvenire insieme alla nuova generazione di occhiali smart Ray-Ban. Le versioni aggiornate potrebbero includere funzionalità avanzate come il riconoscimento facciale. Meta avrebbe deciso di dare priorità a questi dispositivi rispetto ai suoi occhiali a realtà mista, nome in codice "Phoenix", il cui debutto sarebbe stato posticipato al 2027. La scelta di rimandare gli occhiali MR sarebbe legata alla volontà di evitare troppi lanci ravvicinati, che potrebbero confondere i consumatori. Meta vuole probabilmente costruire una narrativa più chiara attorno ai propri wearable, introducendoli gradualmente sul mercato. Un elemento interessante riguarda l'interfaccia: gli attuali occhiali AR Ray-Ban utilizzano un bracciale neurale per il controllo gestuale. Il nuovo smartwatch potrebbe in futuro integrare o sostituire questa funzione.
Apple vuole fare concorrenza a Meta su smartwatch e occhiali?
Nel frattempo, anche Apple si muove sullo stesso terreno. Secondo recenti report, l'azienda di Cupertino starebbe sviluppando occhiali smart concorrenti, un AI pin e una nuova generazione di AirPods con fotocamere integrate, tutti progettati per funzionare in sinergia con iPhone e con una versione potenziata di Siri basata sull'intelligenza artificiale.
Apple punterebbe al 2027 per il lancio degli occhiali e dell'AI pin, mentre i nuovi AirPods potrebbero arrivare già quest'anno. La competizione tra Meta e Apple nel settore dei dispositivi indossabili intelligenti si prospetta quindi sempre più intensa.