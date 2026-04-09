Star Citizen gratuito da oggi fino al 20 aprile: approfittatene per provarlo

Lo studio di sviluppo Cloud Imperium Games ha annunciato che dal 9 al 20 aprile Star Citizen sarà giocabile gratuitamente da tutti, in occasione di "Captains of Industry", la celebrazione annuale dedicata ai lavoratori che mantengono viva l'economia dell'universo di gioco.
Quest'anno i riflettori sono puntati sul trasporto merci. L'intero periodo di prova gratuita, noto come Free Fly, ruota infatti attorno al gameplay industriale, mettendo al centro dell'azione il commercio, i trasporti e le operazioni logistiche di terra.
Festa tra le stelle
Per accompagnare l'evento faranno il loro debutto due nuovi veicoli. Il primo è il MISC Hull B, un cargo pesante capace di stivare l'impressionante cifra di 512 SCU di merci; il secondo è il Greycat UTV, un mezzo di terra compatto ideato per spostare rapidamente i piloti e i loro carichi da un punto all'altro.
Ad arricchire l'atmosfera ci penseranno i nuovi cosmetici della linea Keystone: nuove verniciature per le navi, grandi ritorni degli anni passati, uno strumento per il raggio traente e una variante di armatura pesante da combattimento.
Durante il Free Fly, i giocatori avranno la possibilità di mettersi ai comandi di ben sei veicoli senza alcun costo aggiuntivo. La flotta in prova spazia da mezzi agili come il Drake Cutter, ideale per i piloti solitari alle prime armi, al sollevatore di carichi a terra Argo ATLS. Si potranno inoltre testare il Drake Golem OX e l'Argo RAFT, quest'ultimo dotato di una griglia modulare per la merce. Non manca poi l'opportunità di muovere i primi passi nella serie MISC con l'Hull A, o di pilotare il Crusader C1 Spirit, un mezzo versatile che bilancia la capacità di carico con il comfort.
Mentre l'accesso gratuito al gioco si concluderà il 20 aprile, i festeggiamenti dell'evento "Captains of Industry" proseguiranno fino al 27 del mese. Per sfruttare al massimo questa iniziativa, Cloud Imperium Games invita i piloti veterani a condividere i propri codici invito (referral) con gli amici. I nuovi arrivati, invece, sono incoraggiati a visitare la sezione "Welcome Hub" sul sito ufficiale del gioco, dove potranno trovare tutte le risorse e le guide necessarie per affrontare il loro primo decollo.