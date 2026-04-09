Star Citizen gratuito da oggi fino al 20 aprile: approfittatene per provarlo

Quest'anno i riflettori sono puntati sul trasporto merci. L'intero periodo di prova gratuita, noto come Free Fly, ruota infatti attorno al gameplay industriale , mettendo al centro dell'azione il commercio, i trasporti e le operazioni logistiche di terra.

Lo studio di sviluppo Cloud Imperium Games ha annunciato che dal 9 al 20 aprile Star Citizen sarà giocabile gratuitamente da tutti, in occasione di "Captains of Industry", la celebrazione annuale dedicata ai lavoratori che mantengono viva l'economia dell'universo di gioco.

Festa tra le stelle

Per accompagnare l'evento faranno il loro debutto due nuovi veicoli. Il primo è il MISC Hull B, un cargo pesante capace di stivare l'impressionante cifra di 512 SCU di merci; il secondo è il Greycat UTV, un mezzo di terra compatto ideato per spostare rapidamente i piloti e i loro carichi da un punto all'altro.

In Star Citizen ci sono anche i veicoli di terra

Ad arricchire l'atmosfera ci penseranno i nuovi cosmetici della linea Keystone: nuove verniciature per le navi, grandi ritorni degli anni passati, uno strumento per il raggio traente e una variante di armatura pesante da combattimento.

Durante il Free Fly, i giocatori avranno la possibilità di mettersi ai comandi di ben sei veicoli senza alcun costo aggiuntivo. La flotta in prova spazia da mezzi agili come il Drake Cutter, ideale per i piloti solitari alle prime armi, al sollevatore di carichi a terra Argo ATLS. Si potranno inoltre testare il Drake Golem OX e l'Argo RAFT, quest'ultimo dotato di una griglia modulare per la merce. Non manca poi l'opportunità di muovere i primi passi nella serie MISC con l'Hull A, o di pilotare il Crusader C1 Spirit, un mezzo versatile che bilancia la capacità di carico con il comfort.

Mentre l'accesso gratuito al gioco si concluderà il 20 aprile, i festeggiamenti dell'evento "Captains of Industry" proseguiranno fino al 27 del mese. Per sfruttare al massimo questa iniziativa, Cloud Imperium Games invita i piloti veterani a condividere i propri codici invito (referral) con gli amici. I nuovi arrivati, invece, sono incoraggiati a visitare la sezione "Welcome Hub" sul sito ufficiale del gioco, dove potranno trovare tutte le risorse e le guide necessarie per affrontare il loro primo decollo.