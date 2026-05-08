Squadron 42 dovrebbe uscire nel 2026 ma GTA 6 può essere un problema, per il director di Star Citizen

Considerando che le sue dimensioni, in termini di scala delle caratteristiche di gioco, sono minori di quelle di Star Citizen, è chiaro che Squadron 42 dovrebbe uscire prima della versione definitiva del gioco principale , ma la situazione è ancora piuttosto indefinita e potrebbe essere influenzata anche dall'uscita di GTA 6.

Ricordiamo che Squadron 42 è il modulo single player di Star Citizen, caratterizzato da una storia particolarmente sviluppata e costruito sfruttando anche diversi attori famosi, con una produzione di notevole rilievo, che tuttavia non ha ancora una data di uscita precisa.

In una recente intervista pubblicata da This Week in Videogames, il director di Star Citizen, Chris Roberts , ha detto qualcosa sui lavori in corso riguardanti il gioco, confermando che Squadron 42 è ancora previsto per il 2026 ma anche che il lancio di GTA 6 potrebbe costituire un problema .

Cloud Imperium mette le "mani avanti"?

"Non abbiamo ancora un periodo di uscita preciso per Star Citizen 1.0", ha riferito Roberts, il quale ha confermato che "lanceremo Squadron 42 prima di quello", ribadendo che "il piano è farlo uscire entro la fine di quest'anno".

Tuttavia, Roberts ha anche inserito un po' di dubbio nella questione: "C'è una certa cosa in arrivo nell'industria che anche noi, come tutti gli altri, dobbiamo tenere in considerazione", ha riferito il director, riferendosi proprio all'uscita di GTA 6, "dunque non posso garantire al 100%".

A questo punto può facilmente sembrare che Cloud Imperium Games voglia utilizzare GTA 6 come possibile scusa per giustificare un ulteriore allungamento dei tempi, ma resta comunque probabile che Squadron 42 possa effettivamente arrivare entro la fine del 2026.

Ovviamente, altro discorso riguarda Star Citizen in versione 1.0, per il quale i tempi sembrano ancora piuttosto lunghi, nonostante sia in sviluppo ormai da oltre 15 anni. Per questa ci sarà da temere la concorrenza di GTA 7? A parte gli scherzi, nel frattempo il crowdfunding sul gioco ha superato i 900 milioni di dollari e si avvicina ormai al miliardo, mentre qualche mese fa il team aveva parlato di durata e altri dettagli su Squadron 42.