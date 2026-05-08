One UI 9 potrebbe introdurre un assistente IA per monitorare il vostro stile di guida

Volete un assistente in grado di analizzare le vostre abitudini di guida e offrirvi suggerimenti utili per migliorare il vostro stile al volante? Secondo le ultime indiscrezioni, One UI 9 dovrebbe introdurre una nuova applicazione chiamata "Driving Insights", basata sull'intelligenza artificiale e pensata per offrirvi informazioni utili sul vostro modo di guidare. Vediamo di che si tratta.

Consigli e analisi per guidare meglio

A quanto pare, emergono già le prime informazioni su One UI 9. Secondo quanto riportato dai colleghi di Android Authority, nel codice delle build sono trapelati alcuni indizi legati a un'app in fase di sviluppo. Questa novità dovrebbe chiamarsi "Driving Insights" ed è pensata per aiutarvi a "vedere le vostre abitudini e i vostri schemi di guida a colpo d'occhio", per aiutarvi a "sviluppare abitudini di guida migliori".

Secondo quanto emerso, l'applicazione - interamente basata sull'IA - dovrebbe monitorare sia la velocità di accelerazione che l'ampiezza delle curve. Inoltre, rileverà la vostra posizione esatta e fornirà un resoconto delle vostre abitudini tramite riepiloghi settimanali personalizzati. Di seguito le immagini condivise da Android Authority.

Tra gli esempi riportiamo "Questa settimana hai guidato in modo difensivo, costante e prudente: continua così", oppure "Questa settimana la tua guida ha seguito uno schema dinamico. Cerca di mantenere una velocità e una sterzata fluide per garantire una guida più lineare".

Se invece avete guidato per molto tempo, potreste vedere il seguente messaggio: "Fai attenzione alla sonnolenza al volante e ricordati di fare delle pause ogni tanto". I riepiloghi in questione dovrebbero apparire su Now Brief di Samsung.