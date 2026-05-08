One UI 9 potrebbe introdurre un assistente IA per monitorare il vostro stile di guida

Volete un assistente in grado di analizzare le vostre abitudini di guida e offrirvi suggerimenti utili per migliorare il vostro stile al volante? Secondo le ultime indiscrezioni, One UI 9 dovrebbe introdurre una nuova applicazione chiamata "Driving Insights", basata sull'intelligenza artificiale e pensata per offrirvi informazioni utili sul vostro modo di guidare. Vediamo di che si tratta.
Consigli e analisi per guidare meglio
A quanto pare, emergono già le prime informazioni su One UI 9. Secondo quanto riportato dai colleghi di Android Authority, nel codice delle build sono trapelati alcuni indizi legati a un'app in fase di sviluppo. Questa novità dovrebbe chiamarsi "Driving Insights" ed è pensata per aiutarvi a "vedere le vostre abitudini e i vostri schemi di guida a colpo d'occhio", per aiutarvi a "sviluppare abitudini di guida migliori".
Secondo quanto emerso, l'applicazione - interamente basata sull'IA - dovrebbe monitorare sia la velocità di accelerazione che l'ampiezza delle curve. Inoltre, rileverà la vostra posizione esatta e fornirà un resoconto delle vostre abitudini tramite riepiloghi settimanali personalizzati. Di seguito le immagini condivise da Android Authority.
Tra gli esempi riportiamo "Questa settimana hai guidato in modo difensivo, costante e prudente: continua così", oppure "Questa settimana la tua guida ha seguito uno schema dinamico. Cerca di mantenere una velocità e una sterzata fluide per garantire una guida più lineare".
Se invece avete guidato per molto tempo, potreste vedere il seguente messaggio: "Fai attenzione alla sonnolenza al volante e ricordati di fare delle pause ogni tanto". I riepiloghi in questione dovrebbero apparire su Now Brief di Samsung.
Un’app utile o rischiosa?
Per il momento non sono emerse ulteriori informazioni e, trattandosi di un'app ancora in fase di sviluppo, potrebbero esserci cambiamenti significativi lungo il percorso o, in alcuni casi, anche non arrivare mai a un rilascio ufficiale.
In ogni caso, pensate che un'applicazione simile possa rivelarsi effettivamente utile e aiutarvi a migliorare? Pensate possa essere rischioso affidarsi all'IA in un contesto così delicato? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.
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