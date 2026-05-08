La difficoltà di Kingdom Come: Deliverance 2 è frutto di una scelta precisa

Tra missioni e combattimenti difficili e attività quotidiane che richiedono grande attenzione, Kingdom Come: Deliverance 2 è riuscito a conquistare molti appassionati di giochi di ruolo proprio grazie a un approccio che spesso mette alla prova il giocatore in più di un senso. Una filosofia che, secondo Warhorse Studios, è parte integrante dell'identità del gioco.

In un'intervista concessa a PC Gamer, il lead designer Prokop Jirsa ha raccontato che il team segue una linea diversa rispetto a quella adottata da molti altri studi. "Il nostro approccio al design è un po' differente", spiega. "Quando fai playtesting, e bisognerebbe sempre farlo, è molto utile, normalmente si misurano i punti di frizione".