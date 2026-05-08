2

Le beta spesso non sono beta e lo sviluppo vero è più qualcosa del tipo "schifo, schifo, schifo, schifo, leggermente meno schifo" e poi si vola

Il lead designer di Kingdom Come: Deliverance 2 smonta un luogo comune dell'industria: quelle che i publisher chiamano versioni di prova sono prodotti già ampiamente rifiniti.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   08/05/2026
Henry in Kingdom Come: Deliverance 2
Kingdom Come: Deliverance II
Kingdom Come: Deliverance II
Articoli News Video Immagini

Prokop Jirsa, lead designer del gioco di ruolo Kingdom Come: Deliverance 2 e uno dei nuovi direttori creativi di Warhorse Studios, ha spiegato che le cosiddette versioni "beta" che le software house distribuiscono prima del lancio di un gioco non sono affatto beta. Almeno non nel senso tecnico del termine.

Schifo, schifo, schifo, schifo

Intervistato da PC Gamer, Jirsa ha ricordato come una delle sorprese avute durante i suoi primi anni nel settore fosse proprio scoprire "quanto un gioco funzioni e appaia male fino a poco prima dell'uscita". Quello che il pubblico vede nelle anteprime pre-lancio, e che a volte critica per le imperfezioni, è in realtà già "molto più rifinito di come appaiono le vere beta o alpha interne".

La curva di sviluppo, spiega il designer, non è lineare: "È tipo: schifo, schifo, schifo, schifo, leggermente meno schifo, e poi vola in alto quando stai finendo e rifinendo per arrivare alla qualità che vuoi".

Kingdom Come: Deliverance 3 in sviluppo? Warhorse Studios lavora a un nuovo, grosso RPG Kingdom Come: Deliverance 3 in sviluppo? Warhorse Studios lavora a un nuovo, grosso RPG

Un processo che richiede tempo e risorse enormi, mesi, a volte anni di lavoro collettivo, e che Jirsa descrive come una delle scoperte più sorprendenti della sua carriera. Tanto che ancora oggi fatica a spiegarsi come il primo Kingdom Come: Deliverance sia effettivamente arrivato in porto, considerando il team ridotto e i tempi stretti per realizzarlo.

In effetti, a livello marketing c'è una tendenza diffusa a usare termine tecnici come alpha e beta per indicare build dei giochi che in realtà sono in uno stato differente.

Questo contenuto potrebbe includere link affiliati che generano commissioni.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Le beta spesso non sono beta e lo sviluppo vero è più qualcosa del tipo "schifo, schifo, schifo, schifo, leggermente meno schifo" e poi si vola