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Gli autori di Kingdom Come vogliono essere "i nuovi re" dei GDR, anche grazie a Il Signore degli Anelli

Warhorse Studios è un amato team di giochi di ruolo, ma è forse il miglior team dedicato al genere? Forse non ancora, ma certamente gli autori di Kingdom Come vogliono diventare i "nuovi re" dei GDR.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   28/05/2026
Gandalf e Frodo da Il Signore degli Anelli
Kingdom Come: Deliverance II
Kingdom Come: Deliverance II
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Dopo il successo dei due Kingdom Come: Deliverance, il team di sviluppo Warhorse Studios è ora al lavoro su un altro Kingdom Come e anche su un GDR ambientato nel mondo de Il Signore degli Anelli.

Si tratta di due grandi sfide da portare a termine, ma certamente gli autori si sentono all'altezza visto che hanno un grande obiettivo: diventare i "nuovi re" dei giochi di ruolo.

Le parole di Warhorse Studios

Durante una recente diretta su YouTube, il direttore delle comunicazioni di Warhorse Studios - Tobias Stolz-Zwilling - ha svelato qualche dettaglio in più sul gioco ambientato nel mondo di Tolkien. Ha spiegato che si tratta di una sorta di "progetto nato dalla passione" e che è guidato da un team "incredibile" che è più che preparato per esplorare tale universo.

Stolz-Zwilling afferma che il nuovo gioco sarà "profondamente immersivo" e che possiamo "assolutamente fidarci" degli sviluppatori che creeranno "un mondo vivente" a partire dalla Terra di Mezzo. "Ci saranno personaggi interessanti, luoghi memorabili e ovviamente un grande focus sulla storia".

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Il direttore conclude affermando che il vero obiettivo del team è diventare "i nuovi re dei GDR... Abbiamo la nostra personale formula che voi amate". Certamente non è un traguardo semplice da raggiungere, ma il team ha già i propri fan e potrebbe ottenerne molti altri grazie al gioco de Il Signore degli Anelli.

Ricordiamo poi che il nuovo Kingdom Come arriverà il prossimo anno fiscale e sarà un "GDR a mondo aperto".

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