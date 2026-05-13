In Kingdom Come: Deliverance 2 la modalità foto può tradirti: ecco perché Henry parla a voce alta

Gli sviluppatori di Kingdom Come: Deliverance 2 hanno svelato il motivo dietro uno dei comportamenti più curiosi del gioco: le battute pronunciate da Henry dopo l'utilizzo della modalità foto. In un'intervista a PC Gamer, il lead designer Prokop Jirsa ha spiegato che quei commenti servono in realtà a scoraggiare l'uso della photo mode come strumento per "barare" durante le sezioni stealth.

Un trucco contro i trucchi

Secondo Jirsa, il team di Warhorse Studios si era reso conto che i giocatori potevano sfruttare la telecamera libera della modalità foto per guardare dietro gli angoli e ottenere informazioni che normalmente non sarebbero accessibili. "Quello che abbiamo fatto è stato fare in modo che, quando esci dalla modalità foto, Henry commenti quanto fosse bella l'immagine. Dice cose come: 'Oh! Che bel paesaggio!'", ha spiegato lo sviluppatore.

La particolarità è che queste frasi vengono effettivamente udite nel mondo di gioco. "Le guardie possono sentirti", ha aggiunto Jirsa, confermando che il sistema è stato progettato intenzionalmente per creare una conseguenza concreta all'utilizzo della modalità foto in situazioni delicate.

Per Warhorse, però, la scelta non aveva soltanto una funzione tecnica. Il team sapeva anche che avrebbe generato momenti imprevisti e spesso comici: "Penso ancora che sia un modo piuttosto intelligente per risolvere il problema del cheating, ma sapevamo anche che avrebbe creato quei momenti assurdi e divertenti, condivisibili dai giocatori", ha detto Jirsa.

Lo sviluppatore ha inoltre collegato questa filosofia ad altre battute ormai celebri del protagonista, come il frequente "Ho parecchia fame", spiegando che anche quelle linee sono nate con la stessa intenzione. "Sapevamo che fosse una cosa folle, ma ci piace essere un po' giocosi", ha concluso.

Per altre informazioni su Kingdom Come: Deliverance 2, leggete la nostra recensione.