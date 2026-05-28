Il mouse Logitech G305 con 12.000 DPI e un design leggero ed ergonomico è in offerta su Amazon al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante sul mouse Logitech G305 : l'offerta prevede uno sconto attivo del 48% per un costo totale e finale d'acquisto di 39,09€, suo minimo storico . Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata cliccando sul banner qui in basso: Questo mouse è dotato del sensore ottico gaming HERO , garantisce un'efficienza energetica fino a 10 volte superiore rispetto ad altri mouse gaming tradizionali, assicurando al tempo stesso prestazioni estremamente precise grazie a una sensibilità regolabile fino a 12.000 DPI e una velocità IPS 400 .

Ulteriori dettagli sul mouse

Uno dei punti di forza del Logitech G305 è la tecnologia LIGHTSPEED Wireless, sviluppata per offrire una connessione stabile e senza lag. Grazie a una frequenza di aggiornamento di 1 ms, il mouse assicura una risposta rapida e immediata, ideale per il gaming competitivo e per chi cerca massima reattività durante le sessioni di gioco.

Il design leggero rappresenta un altro elemento distintivo del dispositivo. Con un peso di appena 99 grammi, il G305 garantisce ottima manovrabilità e comfort anche durante utilizzi prolungati.

La struttura è stata progettata per risultare resistente e pratica da trasportare. L'autonomia è particolarmente elevata: il mouse può raggiungere fino a 250 ore di utilizzo continuo con una singola batteria AA.