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Elden Ring Nightreign Collector's Edition per PS5 raggiunge un nuovo minimo storico: risparmia 105 €

Tra le offerte di Amazon troviamo la Collector's Edition di Elden Ring Nightreign per PS5 con uno sconto interessante del 53%, rendendolo il nuovo prezzo minimo storico.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   28/05/2026
Elden Ring Nightreign Collector's Edition
Elden Ring Nightreign
Elden Ring Nightreign
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Se sei un appassionato di Elden Ring, la Collector's Edition di Nightreign per PS5 è scesa ulteriormente di prezzo: attualmente è disponibile su Amazon 94,37 € rispetto al prezzo consigliato di 199,99 €. Ciò significa che potrai risparmiare fino al 53%. Si tratta del nuovo prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e potrai riceverlo entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Tanti contenuti esclusivi

Questa edizione include i seguenti contenuti:

  • Gioco completo
  • DLC
  • Steelbook
  • Colonna sonora digitale
  • Statua del Selvaggio
  • 8 carte dei crepuscolari
  • Artbook con copertina rigida

Questo gioco prende le meccaniche di Elden Ring e le proietta in un'avventura multigiocatore cooperativa, con diverse dinamiche roguelite. Nel complesso, sa regalare grandi soddisfazioni, con una formula solida e tantissimi contenuti a tema Elden Ring.

La Collector's Edition
La Collector's Edition

Ogni personaggio risulta unico e originale, mentre la narrazione è più presente del previsto e riesce a sorprendere. Alcune battaglie con i Signori della Notte sono particolarmente impressionanti, ma il bilanciamento di boss, personaggi ed equipaggiamenti potrebbe non convincerti. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.

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