Elden Ring Nightreign Collector's Edition per PS5 raggiunge un nuovo minimo storico: risparmia 105 €

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Tanti contenuti esclusivi
Questa edizione include i seguenti contenuti:
- Gioco completo
- DLC
- Steelbook
- Colonna sonora digitale
- Statua del Selvaggio
- 8 carte dei crepuscolari
- Artbook con copertina rigida
Questo gioco prende le meccaniche di Elden Ring e le proietta in un'avventura multigiocatore cooperativa, con diverse dinamiche roguelite. Nel complesso, sa regalare grandi soddisfazioni, con una formula solida e tantissimi contenuti a tema Elden Ring.
Ogni personaggio risulta unico e originale, mentre la narrazione è più presente del previsto e riesce a sorprendere. Alcune battaglie con i Signori della Notte sono particolarmente impressionanti, ma il bilanciamento di boss, personaggi ed equipaggiamenti potrebbe non convincerti. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione.
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