LG sarebbe in trattativa con Hisense per la vendita della divisione TV

LG Electronics starebbe valutando decisioni importanti riguardanti il proprio business TV , anche alla luce della crescente competizione nel mercato globale dei televisori e di possibili nuovi piani di ristrutturazione. Tra le ipotesi c'è la vendita della divisione TV ad Hisense . Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite, ma che segnerebbero un passo significativo e delicato.

LG venderà la divisione TV?

Prima di tutto, le informazioni sono state riportate dal sito coreano EBN. Secondo la testata, alcuni dirigenti di LG e Hisense si sarebbero incontrati durante una visita a Pechino. È bene specificare che LG avrebbe teoricamente smentito le trattative di vendita in corso, ma è indubbia la crescita impressionante di altri marchi come Hisense e TCL, con prezzi molto più bassi e accessibili e caratteristiche tecniche convincenti, sia in termini di qualità che di funzionalità.

LG

Secondo i dati di ricerca condotti da Omdia, la quota di mercato globale di LG (riferendoci alla divisione TV) si è attestata intorno al 10-11%, con margini di profitto piuttosto ridotti. Per dare un po' di contesto, LG resta leader tra i TV OLED, ma la redditività del segmento è sempre più sotto pressione. Basti pensare che lo scorso anno la divisione Media and Entertainment Solutions, in cui è compreso anche il settore TV, avrebbe registrato margini operativi solo intorno all'1-2%, con una redditività molto debole. Tra le principali motivazioni di questi cambiamenti potrebbe esserci l'abbandono della produzione di pannelli LCD di grandi dimensioni.