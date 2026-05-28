LG sarebbe in trattativa con Hisense per la vendita della divisione TV

LG Electronics starebbe valutando decisioni importanti riguardanti il proprio business TV, anche alla luce della crescente competizione nel mercato globale dei televisori e di possibili nuovi piani di ristrutturazione. Tra le ipotesi c'è la vendita della divisione TV ad Hisense. Chiaramente si tratta di informazioni non ufficiali e da prendere con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite, ma che segnerebbero un passo significativo e delicato.
LG venderà la divisione TV?
Prima di tutto, le informazioni sono state riportate dal sito coreano EBN. Secondo la testata, alcuni dirigenti di LG e Hisense si sarebbero incontrati durante una visita a Pechino. È bene specificare che LG avrebbe teoricamente smentito le trattative di vendita in corso, ma è indubbia la crescita impressionante di altri marchi come Hisense e TCL, con prezzi molto più bassi e accessibili e caratteristiche tecniche convincenti, sia in termini di qualità che di funzionalità.
Secondo i dati di ricerca condotti da Omdia, la quota di mercato globale di LG (riferendoci alla divisione TV) si è attestata intorno al 10-11%, con margini di profitto piuttosto ridotti. Per dare un po' di contesto, LG resta leader tra i TV OLED, ma la redditività del segmento è sempre più sotto pressione. Basti pensare che lo scorso anno la divisione Media and Entertainment Solutions, in cui è compreso anche il settore TV, avrebbe registrato margini operativi solo intorno all'1-2%, con una redditività molto debole. Tra le principali motivazioni di questi cambiamenti potrebbe esserci l'abbandono della produzione di pannelli LCD di grandi dimensioni.
I vantaggi per Hisense
Sebbene Hisense stia crescendo rapidamente anche in altri settori, come nel segmento dei modelli Mini LED e delle categorie premium, un accordo con LG potrebbe rivelarsi ulteriormente vantaggioso. Il più grande beneficio è sicuramente l'accesso immediato a competenze e tecnologie di uno dei principali punti di riferimento nel settore.
Da non sottovalutare, poi, un salto di reputazione aggiuntivo che permetterebbe di competere ancora meglio contro altri grandi marchi particolarmente importanti. Non ci resta che attendere informazioni più concrete; nel frattempo, fateci sapere che ne pensate qui sotto.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.