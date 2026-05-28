Lenovo sta tentanto di capire perché nella sua console portatile G02 ci siano dei giochi piratati

Secondo quanto riportato dalla testata Tom's Hardware, che ha interpellato direttamente Lenovo , l'azienda ha avviato un'indagine per chiarire le dinamiche di vendita della sua console portatile G02 , la quale risulta essere stata commercializzata con delle ROM piratate preinstallate, una pratica comune per produttori cinesi come Anbernic e Ayaneo, ma che stupisce fosse stata adottata da una compagnia con il prestigio di Lenovo.

Il caso

Il modello G02 è un dispositivo cosiddetto "white-label". Questo significa che l'hardware non è stato prodotto materialmente da Lenovo, ma è stato fornito da un produttore differente e successivamente venduto in modo legale utilizzando il marchio dell'azienda.

Lenovo ha tuttavia tenuto a precisare che le console G02 distribuite direttamente o tramite i propri licenziatari autorizzati non sono provviste né di schede di memoria né di giochi preinstallati. Il sospetto dell'azienda è che rivenditori di terze parti abbiano modificato le confezioni originali, aggiungendo una scheda di memoria contenente le ROM.

In merito alla vicenda, Lenovo ha rilasciato la seguente dichiarazione: "I dispositivi distribuiti ufficialmente da Lenovo o dai suoi licenziatari autorizzati nel mercato cinese non includono schede di memoria o giochi preinstallati. Qualsiasi software o contenuto trovato sui dispositivi venduti al di fuori dei canali autorizzati potrebbe essere stato aggiunto da terze parti senza la conoscenza o l'approvazione di Lenovo. Qualsiasi contenuto installato dall'utente, e qualsiasi problema che ne possa derivare, è di esclusiva responsabilità dell'utente del dispositivo, come esplicitamente indicato nel suo manuale di istruzioni."

Questa pratica commerciale non è inedita per il mercato. In particolar modo nel settore delle console portatili cinesi dedicate all'emulazione, capita frequentemente che dispositivi di questo tipo vengano proposti da rivenditori terzi in bundle con file di gioco non autorizzati, con l'obiettivo di rendere il prodotto più allettante per l'utente finale e pronto all'uso. A seguito dell'emergere della notizia, il sito specializzato Retro Dodo ha verificato la disponibilità del prodotto sul mercato d'esportazione, confermando che il modello G02 non è attualmente più in vendita sulla piattaforma AliExpress.