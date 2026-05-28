Uncharted: Raccolta L'Eredità dei ladri per PS5 costa pochissimo su Amazon: antiche reliquie e tradizioni perdute

Se non hai ancora recuperato alcuni capitoli della serie, Uncharted: Raccolta L'Eredità dei ladri per PS5 è su Amazon a soli 19,99 € rispetto al prezzo consigliato di 50,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 61%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Avventure adrenaliniche e immersive

Questa raccolta include due titoli particolarmente amati, ovvero "Fine di un ladro" e "L'eredità perduta". Entrambe le versioni sono state riviste per sfruttare pienamente le caratteristiche hardware della console PS5, con grafica e prestazioni migliorate e implementazione completa di feedback aptico, grilletti adattivi e audio 3D. Ciò significa che potrai vivere un'esperienza ancora più coinvolgente.

Vestirai i panni di Nathan Drake e Chloe Frazer e vivrai avventure adrenaliniche, alla scoperta di antiche reliquie e tradizioni perdute. Se ami gli action adventure, questa raccolta è decisamente perfetta e saprà coinvolgerti fin dal'inizio. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione con tutti i dettagli in merito.