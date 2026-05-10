Uncharted 4: a dieci anni dall'ultima avventura di Nathan Drake, la serie è davvero conclusa?

Quindi quello che abbiamo dato a Nate nel 2016 è stato davvero un addio? Il cerchio può dirsi chiuso sul serio? Diamo insieme uno sguardo al passato per provare a immaginare un possibile futuro del marchio. Occhio agli spoiler se non lo avete portato a termine però.

Diciamo che la missione finale di Nathan Drake è stato uno dei momenti chiave in cui i videogiochi hanno dimostrato appieno di poter gestire la maturità narrativa con lo stesso respiro di un film hollywoodiano, senza tuttavia farci dimenticare che, in fondo, eravamo lì per sparare, arrampicarci e far saltare in aria ponti sospesi.

In tutto questo tempo lo scenario videoludico è cambiato parecchio: le console sul mercato sono cambiate, i titoli open-world sono diventati sempre più grandi; ciononostante, il capolavoro di Naughty Dog rimane lì, piantato come una bandiera sulla vetta del genere action-adventure .

Sembra ieri che abbiamo avviato Uncharted 4: Fine di un Ladro sulla nostra PlayStation 4, pronti a vivere l'ultima avventura di Nathan Drake . Eppure, è passato un decennio da quel 10 maggio 2016. Dieci anni da quando siamo rimasti orfani di quel sorriso da canaglia del protagonista; dieci anni dall'ultima acrobazia al limite impreziosita da una spettacolare regia cinematografica; dieci lunghi anni da un epilogo che, ancora oggi, ci piace pensare sia solo un arrivederci.

La retcon che ha cambiato tutto

Quando Naughty Dog ci ha svelato che Nathan Drake aveva un fratello, il pubblico ha avuto un sussulto collettivo. "Un fratello? E dov'è stato costui per tre giochi?". Quella di Neil Druckmann e compagnia sembrava insomma la classica mossa da soap opera e invece l'introduzione di Sam è stata la chiave di volta che ha permesso al quarto capitolo della serie nata su PS3 nel 2007 di scavare nelle fondamenta stesse del protagonista.

Il rapporto fra Nathan e Sam è alla base della vicenda raccontata in Uncharted 4: Fine di un Ladro

Fino a quel momento, Nathan aveva infatti rappresentato l'incarnazione dell'eroe d'azione scanzonato, un po' Indiana Jones e un po' John McClane; con Fine di un Ladro, però, la prospettiva è cambiata. Non si trattava più solo di scovare l'Eldorado o Shambhala; c'era da capire perché Nate non riuscisse a smettere di pensare all'avventura, perché rimanesse così dipendente e attratto dalla sua vita precedente nonostante il matrimonio con Elena Fisher e una quotidianità tutto sommato rassicurante.

Ecco, in questo contesto, Sam ha rappresentato la parte oscura di Nathan, quella che non è mai cresciuta, quella che è rimasta incastrata nel trauma dell'orfanotrofio e nell'ossessione per il tesoro di Henry Avery.

Lo scenario del Madagascar in Uncharted 4: Fine di un Ladro era stupefacente

La dinamica tra i due fratelli ha quindi dato profondità a ogni salto e a ogni sparatoria, perché oltre a fuggire da prigioni panamensi o fare irruzione in lussuose ville, il giocatore stava innanzitutto esplorando il senso di colpa di un uomo che aveva mentito alla donna che amava per inseguire un fantasma del passato.