Uncharted: Raccolta L'eredità dei Ladri in promo su Amazon, in arrivo un maxi risparmio

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una super offerta su Uncharted: Raccolta L'eredità dei Ladri, un'ottima promozione! Tutti i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   30/09/2025
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'ottima promozione su Uncharted: Raccolta L'eredità dei Ladri che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 43% per un costo totale e finale d'acquisto di 28,81€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri porta su PS5 due delle avventure più amate di Naughty Dog, con un livello di immersività mai visto prima. Grazie alla potenza della console di nuova generazione, questa edizione sfrutta appieno le caratteristiche hardware, offrendo grafica e prestazioni migliorate, tempi di caricamento ridotti grazie al disco SSD ultraveloce, e un'esperienza più fluida e coinvolgente.

Ulteriori dettagli sul gioco

Il supporto ai grilletti adattivi e al feedback aptico del controller DualSense consente di percepire ogni azione in modo realistico, mentre l'audio 3D avvolge il giocatore in un'atmosfera ancora più intensa, rendendo ogni esplorazione e scontro in cui vi imbatterete indimenticabile.

La raccolta include due titoli di grande successo: Uncharted 4: Fine di un ladro, che racconta l'ultima, epica avventura di Nathan Drake, e Uncharted: L'Eredità Perduta, dove la protagonista Chloe Frazer si unisce a Nadine Ross per una nuova missione tra antiche tradizioni e tesori nascosti.

