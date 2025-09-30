Uncharted: Raccolta L'eredità dei Ladri in promo su Amazon, in arrivo un maxi risparmio

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile un'ottima promozione su Uncharted: Raccolta L'eredità dei Ladri che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 43% per un costo totale e finale d'acquisto di 28,81€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Uncharted: Raccolta L'Eredità dei Ladri porta su PS5 due delle avventure più amate di Naughty Dog, con un livello di immersività mai visto prima. Grazie alla potenza della console di nuova generazione, questa edizione sfrutta appieno le caratteristiche hardware, offrendo grafica e prestazioni migliorate, tempi di caricamento ridotti grazie al disco SSD ultraveloce, e un'esperienza più fluida e coinvolgente.