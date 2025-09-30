0

Disponibile su Amazon il kit Magic: The Gathering Spider-Man con 6 carte che insieme compongono una scena

Una collaborazione imperdibile porta l'Uomo Ragno nel multiverso di Magic, con carte da collezione, buste di gioco e illustrazioni spettacolari tutte da esporre.

Magic x Spider-Man

Il pack di Marvel's Spider-Man per Magic: The Gathering (versione inglese) è già disponibile su Amazon al prezzo di 42,00 €. All'interno, i fan troveranno non solo 6 carte speciali ma anche un espositore per metterle in bacheca e 3 pacchetti Play Booster. Puoi acquistarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto. Il set porta Spider-Man e i suoi iconici nemici direttamente nei mazzi di Magic. Tra imboscate, battaglie e momenti epici, le carte raccontano una storia che mescola perfettamente il tono supereroistico della Marvel con la profondità strategica del gioco di carte più famoso al mondo.

Una scena da costruire e collezionare

La confezione include sei carte foil borderless che, unite tra loro, compongono un'illustrazione completa dedicata a Spider-Man. Per i collezionisti, sono presenti anche sei versioni senza testo di gioco, pensate per essere esposte sul cavalletto incluso.

Il pack da collezione
Il pack da collezione

Oltre alle carte scena, all'interno sono presenti tre buste di gioco di Magic: The Gathering. Un'occasione perfetta per arricchire i propri mazzi, scoprire nuove carte e ampliare la collezione di questa espansione.

