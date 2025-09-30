Amazon presenta la nuova gamma Echo con AI integrata e design rinnovato

Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 ed Echo Show 11 inaugurano una nuova generazione di smart speaker e display intelligenti, più potenti, con audio premium e pronti per Alexa+.

Amazon ha svelato oggi i dispositivi Echo, segnando un passo verso un futuro in cui l'intelligenza artificiale generativa sarà al centro dell'esperienza domestica. La nuova gamma comprende Echo Dot Max, Echo Studio, Echo Show 8 ed Echo Show 11, tutti caratterizzati da un design completamente rinnovato, prestazioni potenziate e un comparto audio premium. I nuovi dispositivi Echo sono già disponibili in preordine; gli Echo Dot e Studio arriveranno il 29 ottobre, mentre dal 12 novembre partiranno gli Echo Show.

Echo Dot Max e Echo Studio: speaker compatti con audio sorprendente Il debutto di Echo Dot Max segna una rivoluzione per la linea Dot: due speaker integrati, bassi tre volte più potenti rispetto al modello di quinta generazione e un sistema audio a due vie riprogettato da zero. Nonostante le dimensioni compatte, promette un suono ricco e bilanciato, al prezzo di 109,99 euro. Accanto a lui arriva il nuovo Echo Studio, più piccolo del 40% rispetto al predecessore ma con la qualità sonora più avanzata della categoria. Supporta audio spaziale e Dolby Atmos, unendo un potente woofer ad alta escursione a tre driver full-range per un'esperienza immersiva totale. Sarà disponibile a 239,99 euro.

Echo Show 8 ed Echo Show 11: display intelligenti con audio premium La nuova generazione di display Echo unisce estetica e tecnologia: Echo Show 8 ed Echo Show 11 adottano un design moderno, con tecnologia touch in-cell e pannelli ottimizzati per offrire immagini nitide in qualsiasi condizione di luce. Anche l'audio è stato completamente riprogettato: woofer dedicati e altoparlanti stereo frontali diffondono un suono spaziale potente e cristallino. Echo Show 8 arriverà a 199,99 euro, mentre Echo Show 11 a 239,99 euro. Entrambi possono essere abbinati a un supporto regolabile venduto separatamente (39,99 euro).

Chip personalizzati e AI ambientale Alla base delle nuove prestazioni ci sono i chip AZ3 e AZ3 Pro, sviluppati da Amazon per gestire al meglio modelli di intelligenza artificiale edge. Questi processori migliorano il riconoscimento vocale, riducono i rumori di fondo e aprono la strada a interazioni con Alexa+, la nuova versione dell'assistente basata su AI generativa. Echo Dot Max Insieme alla piattaforma sensoriale proprietaria Omnisense, che sfrutta fotocamera, ultrasuoni e segnali Wi-Fi, i dispositivi Echo diventano veri hub intelligenti capaci di adattarsi al contesto e alle esigenze degli utenti.