YouTube aggiorna la gestione dei contenuti IA: arrivano le etichette automatiche per i video

L'azienda ha precisato che, nonostante il nuovo sistema di etichettatura automatica, i creatori di contenuti sono ancora tenuti a dichiarare l'utilizzo di IA realistica all'interno dei propri filmati. Qualora un creatore ritenga che il proprio video sia stato identificato in modo errato dall'algoritmo, avrà la possibilità di aggiornare lo stato della dichiarazione tramite YouTube Studio.

Le nuove regole

Tuttavia, le segnalazioni saranno permanenti e non modificabili per i contenuti realizzati direttamente con gli strumenti IA di YouTube, come Veo e Dream Screen, o per quei file che presentano metadati C2PA, i quali indicano inequivocabilmente l'uso di IA generativa.

L'obiettivo della piattaforma è rendere più chiaro agli spettatori quando un video contiene "contenuti fotorealistici alterati o generati dall'IA in modo significativo". Per migliorare la visibilità di questa informazione, nei video l'etichetta verrà posizionata subito sotto il player e sopra la descrizione. Per quanto riguarda gli Short, invece, l'avviso apparirà in sovrimpressione sul video stesso.

L'azienda ha sottolineato che questo sistema di avvisi aggiornato si applica unicamente ai contenuti fotorealistici che potrebbero trarre in inganno il pubblico. Le dichiarazioni relative a materiali considerati "non realistici, animati o leggermente alterati" continueranno a essere collocate nella sezione espansa della descrizione del video.

Parallelamente alle novità sull'intelligenza artificiale, YouTube ha integrato un nuovo feed di contenuti personalizzabile. Gli utenti avranno la possibilità di personalizzare i video proposti in base ai propri interessi, all'umore del momento o ad argomenti preferiti, inserendo un prompt testuale (una richiesta scritta) che indichi cosa desiderano guardare.

Questa funzione, in fase di test dallo scorso novembre, è attualmente in fase di distribuzione per gli utenti registrati negli Stati Uniti, sia sull'applicazione mobile che sulla versione desktop. Per poter usufruire dei feed personalizzati, è necessario che la cronologia delle ricerche e delle visualizzazioni dell'account sia attivata.