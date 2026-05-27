OpenAI fa un passo indietro su "Critterz": il film interamente realizzato con l'IA salta il debutto al Festival di Cannes

Il progetto era nato con l'intento di espandere un precedente cortometraggio omonimo realizzato con il modello DALL-E , sfruttando le potenzialità della nuova tecnologia video per dare vita a un prodotto per famiglie in stile Pixar, ma a costi e tempi drasticamente ridotti .

L'opera che avrebbe dovuto dimostrare la fattibilità di un lungometraggio animato interamente realizzato tramite algoritmi, intitolata Critterz, ha mancato l'atteso appuntamento per il debutto al Festival di Cannes . Secondo quanto riferito da Bloomberg, il rinvio si è reso inevitabile dopo che OpenAI ha deciso di interrompere le attività del suo generatore di video Sora .

A seguito di questo stop, i co-produttori Chad Nelson , stratega creativo di OpenAI, e James Richardson sono alla ricerca di un nuovo partner tecnologico nel campo dell'IA, spostando la finestra di rilascio del film al primo trimestre del prossimo anno.

L'inattesa chiusura di Sora a marzo , avvenuta a meno di tre mesi da uno storico accordo di licenza con Disney e motivata da perdite economiche quotidiane da milioni di dollari, ha lasciato la produzione priva degli strumenti necessari.

OpenAI ha ridimensionato il suo coinvolgimento in Critterz

Nonostante l'intoppo, la squadra difende l'efficacia dell'automazione: Richardson ha sottolineato che una pellicola simile richiederebbe normalmente dai tre ai quattro anni di lavoro e l'impiego di circa 200 o 300 persone, mentre il loro team sta completando l'opera in soli 9 mesi con uno staff di 15 elementi.

Dal canto suo, OpenAI ha cercato di ridimensionare il proprio coinvolgimento nel progetto. Un portavoce ha dichiarato che Critterz è una produzione indipendente i cui autori hanno semplicemente sperimentato gli strumenti messi a disposizione, chiarendo che la compagnia non figura né come finanziatore né come produttore della pellicola.