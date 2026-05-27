Instagram testa la visualizzazione degli interessi nei profili: fino a cinque topic per utente per rafforzare le connessioni

Questi temi saranno visibili ai visitatori e potranno aiutare a comprendere rapidamente quali contenuti interessano all'utente in un determinato momento. Allo stesso tempo, gli interessi selezionati influenzeranno anche i contenuti mostrati nel feed , in modo simile all'attuale funzione di controllo dell'algoritmo chiamata "Your Algorithm".

Instagram sta testando una nuova funzione che permette agli utenti di mostrare i propri interessi direttamente nei profili , con l'obiettivo di facilitare le connessioni tra persone con passioni simili e rendere più chiaro il tipo di contenuti che ciascun utente segue. La nuova opzione consente di aggiungere fino a cinque argomenti di interesse al proprio profilo.

Instagram vuole connettere maggiormente gli utenti

Secondo quanto riportato, lo scopo principale di questa novità è quello di favorire la connessione tra utenti con interessi comuni, facilitando la scoperta reciproca di profili affini e aumentando l'interazione all'interno della piattaforma.

Instagram ha già sperimentato funzionalità simili in passato. Lo scorso anno, infatti, era stata testata una funzione chiamata "Picks", che permetteva agli utenti di evidenziare i propri interessi tramite le Notes della inbox. Anche Threads, piattaforma collegata a Instagram, ha provato un sistema analogo di visualizzazione degli interessi direttamente sui profili.

Questi esperimenti rientrano in una strategia più ampia di Instagram, che mira a rafforzare la componente sociale della piattaforma. L'idea è quella di evitare che il servizio diventi esclusivamente incentrato sui Reels e sui contenuti di intrattenimento.