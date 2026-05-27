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Instagram testa la visualizzazione degli interessi nei profili: fino a cinque topic per utente per rafforzare le connessioni

Instagram sta testando una funzione che mostra fino a cinque interessi nei profili utenti. L'obiettivo è favorire connessioni tra persone con passioni simili.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/05/2026
Instagram

Instagram sta testando una nuova funzione che permette agli utenti di mostrare i propri interessi direttamente nei profili, con l'obiettivo di facilitare le connessioni tra persone con passioni simili e rendere più chiaro il tipo di contenuti che ciascun utente segue. La nuova opzione consente di aggiungere fino a cinque argomenti di interesse al proprio profilo.

Questi temi saranno visibili ai visitatori e potranno aiutare a comprendere rapidamente quali contenuti interessano all'utente in un determinato momento. Allo stesso tempo, gli interessi selezionati influenzeranno anche i contenuti mostrati nel feed, in modo simile all'attuale funzione di controllo dell'algoritmo chiamata "Your Algorithm".

Instagram vuole connettere maggiormente gli utenti

Secondo quanto riportato, lo scopo principale di questa novità è quello di favorire la connessione tra utenti con interessi comuni, facilitando la scoperta reciproca di profili affini e aumentando l'interazione all'interno della piattaforma.

Instagram testa le didascalie individuali per ogni foto e video nei caroselli per offrire più contesto e aumentare l'interazione Instagram testa le didascalie individuali per ogni foto e video nei caroselli per offrire più contesto e aumentare l’interazione

Instagram ha già sperimentato funzionalità simili in passato. Lo scorso anno, infatti, era stata testata una funzione chiamata "Picks", che permetteva agli utenti di evidenziare i propri interessi tramite le Notes della inbox. Anche Threads, piattaforma collegata a Instagram, ha provato un sistema analogo di visualizzazione degli interessi direttamente sui profili.

Questi esperimenti rientrano in una strategia più ampia di Instagram, che mira a rafforzare la componente sociale della piattaforma. L'idea è quella di evitare che il servizio diventi esclusivamente incentrato sui Reels e sui contenuti di intrattenimento.

Instagram e il rafforzamento della componente social

Secondo l'analisi riportata, se Instagram si concentrasse solo sui contenuti video brevi rischierebbe di perdere parte della sua "socialità", diventando più facilmente sostituibile da altre piattaforme.

Fonte: SocialMediaToday.com
Fonte: SocialMediaToday.com

Per questo motivo, l'introduzione degli interessi nei profili potrebbe aiutare a rafforzare la community e incoraggiare anche la pubblicazione di nuovi contenuti da parte degli utenti.

In questo modo, Instagram punta a migliorare sia la scoperta di contenuti sia la creazione di connessioni, cercando di mantenere il proprio ruolo centrale nel panorama dei social network.

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