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NVIDIA lancia offerte limitate sulle GPU GeForce RTX Serie 50: gaming di nuova generazione con ray tracing, DLSS e IA avanzata

NOTIZIA di Francesco Messina   —   27/05/2026
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus

NVIDIA ha annunciato una serie di offerte a tempo limitato dedicate alle schede grafiche GeForce RTX Serie 50, pensate per chi desidera aggiornare il proprio PC da gaming in vista dell'estate e delle nuove uscite videoludiche in arrivo. L'iniziativa rappresenta un'occasione per entrare nella nuova generazione di hardware grafico e sfruttare le tecnologie più avanzate della piattaforma RTX.

Le GPU GeForce RTX Serie 50 sono progettate per offrire prestazioni elevate e un'esperienza di gioco sempre più immersiva. Tra le tecnologie principali figurano il ray tracing, che garantisce una resa visiva più realistica, il DLSS, che migliora fluidità e frame rate, e una serie di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che ottimizzano gameplay e prestazioni complessive.

Ecco le principali offerte e gli sconti sulle GPU NVIDIA

Un elemento aggiuntivo dell'offerta è il bundle dedicato a 007 First Light, disponibile fino al 10 giugno. Acquistando alcune GPU GeForce RTX selezionate, gli utenti possono ottenere questo vantaggio extra, pensato per accompagnare le prossime uscite nel mondo del gaming con una piattaforma hardware più potente e moderna.

Tra le offerte disponibili sono presenti diversi modelli prodotti da partner hardware di NVIDIA, con prezzi variabili in base alle specifiche tecniche e alle configurazioni. Di seguito le occasioni più interessanti:

81Qky0Qvlhl Ac Sl1500

Quale modello e quale offerta ritenete più interessante? Fatecelo sapere nei commenti!

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