NVIDIA lancia offerte limitate sulle GPU GeForce RTX Serie 50: gaming di nuova generazione con ray tracing, DLSS e IA avanzata

NVIDIA ha annunciato una serie di offerte a tempo limitato dedicate alle schede grafiche GeForce RTX Serie 50, pensate per chi desidera aggiornare il proprio PC da gaming in vista dell'estate e delle nuove uscite videoludiche in arrivo. L'iniziativa rappresenta un'occasione per entrare nella nuova generazione di hardware grafico e sfruttare le tecnologie più avanzate della piattaforma RTX.

Le GPU GeForce RTX Serie 50 sono progettate per offrire prestazioni elevate e un'esperienza di gioco sempre più immersiva. Tra le tecnologie principali figurano il ray tracing, che garantisce una resa visiva più realistica, il DLSS, che migliora fluidità e frame rate, e una serie di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che ottimizzano gameplay e prestazioni complessive.