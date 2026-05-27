Le cuffie wireless con microfono PULSE Elite sono su Amazon al minimo storico

Se sei alla ricerca di cuffie wireless, le Pulse Elite sono su Amazon a 99 € rispetto al prezzo consigliato di 149,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 34%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarle tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo entro pochi giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Le caratteristiche delle cuffie

Queste cuffie offrono un audio particolarmente realistico grazie ai driver magnetici planari. A contribuire positivamente è la connessione wireless PlayStation Link rapida e senza interruzioni. Inoltre, il prodotto è dotato di un microfono retrattile, con eliminazione del rumore potenziata dall'IA. La batteria offre un'autonomia di 30 ore con supporto alla ricarica rapida, quindi potrai giocare a lungo senza interruzioni. Le cuffie sono compatibili conPlayStation 5, PlayStation Portal, smartphone, PC e Mac.

Cuffie Pulse Elite

All'interno della confezione troverai le cuffie, un adattatore USB, supporto di ricarica, piastra di montaggio, custodia per il trasporto e un cavo USB. Nel complesso, è un buon prodotto per chi vuole giocare e godersi un'esperienza audio stabile e coinvolgente, con un buon equilibrio tra comfort e prestazioni anche durante le sessioni più lunghe.