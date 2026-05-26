Il tablet Lenovo Idea Tab Plus è in offerta su Amazon: 12,1", refresh rate da 90hz e processore MediaTek

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione molto interessante sul tablet Lenovo Idea Tab Plus: l'offerta prevede uno sconto attivo del 26% per un costo totale e finale d'acquisto di 319€ . Puoi acquistare il tablet cliccando su questo link , oppure accedi alla pagina dedicata direttamente tramite il banner qui sotto: Il tablet Lenovo Idea Tab Plus di Lenovo dispone di un display da 12.1" che garantisce immagini nitide e dettagliate da qualsiasi angolazione. Grazie agli altoparlanti quadrupli con tecnologia Dolby Atmos , il suono risulta immersivo e potente durante film e serie. Sotto la scocca, il processore MediaTek Dimensity 6400 assicura prestazioni fluide per studio, lavoro e multitasking avanzato.

Ulteriori dettagli sul tablet

Lo schermo flicker free con riduzione della luce blu protegge la vista anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Funzioni come Circle to Search di Google e la Lenovo Tab Pen rendono la navigazione più intuitiva e veloce. È la soluzione ideale per studenti e utenti creativi che vogliono produttività e intrattenimento in un unico dispositivo moderno.

Il supporto alla Lenovo Tab Pen consente di prendere appunti, disegnare e annotare documenti con precisione elevata in ogni situazione quotidiana.

Grazie alla connettività moderna e alle ottimizzazioni software, il tablet garantisce un utilizzo versatile tra lezioni online, streaming e produttività quotidiana, mantenendo sempre un'esperienza fluida e reattiva.