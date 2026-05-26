Google rischia la sanzione più alta mai applicata dall’Unione Europea per una presunta violazione del Digital Markets Act

La Commissione europea starebbe preparando una multa da diverse centinaia di milioni di euro nei confronti di Google per una presunta violazione del Digital Markets Act, il regolamento europeo creato per limitare il potere delle grandi piattaforme digitali.

Secondo quanto riportato da Reuters e dal quotidiano tedesco Handelsblatt, la decisione sarebbe già in una fase avanzata e potrebbe essere annunciata prima della pausa estiva.

Se confermata, la sanzione rappresenterebbe la multa più elevata mai applicata finora dall'Unione Europea nell'ambito del DMA. La normativa è stata introdotta per impedire che i grandi operatori tecnologici utilizzino il controllo di servizi centrali, come motori di ricerca, sistemi operativi e app store, per favorire le proprie attività a discapito dei concorrenti.