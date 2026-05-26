La smart TV Hisense da 50", 4K con Audio Dolby Atmos e Game Mode è in promozione al minimo storico su Amazon

La frequenza di aggiornamento a 144 Hz assicura una fluidità eccezionale, ideale per contenuti sportivi e gaming. Il sistema operativo VIDAA integra oltre 1000 app, permettendo un accesso rapido a streaming, intrattenimento e servizi online.

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione interessante e allettante che fa calare al minimo storico il prezzo della smart TV Hisense da 50" che scende fino a 499€ . Puoi acquistare la TV direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: La Smart TV Hisense da 50 pollici offre un'esperienza visiva di alto livello grazie al pannello QLED con risoluzione 4K , capace di garantire colori vividi, neri profondi e grande nitidezza.

Ulteriori dettagli sulla TV

La compatibilità con Dolby Vision e Dolby Atmos migliora ulteriormente la qualità audio e video, offrendo un'esperienza cinematografica immersiva direttamente a casa.

La modalità Game Mode ottimizza le prestazioni durante il gioco, riducendo input lag e migliorando la reattività. Le connessioni includono HDMI, USB e Wi-Fi, garantendo massima versatilità con console e dispositivi esterni.

Il formato 16:9 e il design moderno rendono questa TV adatta a qualsiasi ambiente domestico. Si tratta di una soluzione ideale per chi cerca prestazioni elevate, qualità dell'immagine superiore e un'esperienza smart completa per film, serie e videogiochi. Il design sottile e le cornici ridotte contribuiscono a un'esperienza visiva moderna e coinvolgente.