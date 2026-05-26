Apple potrebbe "rubare" una tecnologia a Samsung per i futuri display OLED dei suoi MacBook M6 Pro e M6 Max

Il settore dei computer portatili di fascia alta potrebbe assistere a un'improvvisa accelerazione tecnologica nei prossimi mesi. Sebbene gli esperti ritenessero che l'introduzione dei pannelli dotati di schermatura della privacy integrata da parte di Apple fosse programmata a lungo termine, nuove indiscrezioni suggeriscono che questa funzionalità potrebbe debuttare molto prima del previsto. L'aggiornamento hardware dovrebbe concretizzarsi con il lancio dei futuri MacBook Pro basati sulle varianti dei chip M6 Pro e M6 Max, che saranno equipaggiati con schermi OLED. La tecnologia in questione riprende la soluzione denominata Privacy Display, sviluppata da Samsung e già introdotta sul modello smartphone Galaxy S26 Ultra.

L'impatto del Privacy Display per Samsung e per i futuri MacBook della linea M6 Questo sistema consente di oscurare istantaneamente gli angoli di visione laterali, applicando la restrizione all'intero pannello o soltanto a una porzione specifica di esso. Il meccanismo si basa su una variazione di stato che avviene all'interno dello strato a cristalli liquidi dello schermo, la quale provoca una repentina modifica dell'indice di rifrazione della luce, impedendo a chi si trova di lato di visualizzare i dati sensibili. MacBook Pro: redesign con OLED e touch screen solo per i modelli M6 Pro e M6 Max Inizialmente, nel febbraio del 2026, la società di ricerca Omdia aveva stimato l'arrivo di questa innovazione sui portatili della mela morsicata solo a partire dal 2029. Tuttavia, un recente resoconto pubblicato dall'informatore Schrödinger ha stravolto la linea temporale, indicando che i pannelli protettivi faranno la loro comparsa sul mercato a breve, partendo proprio dalle macchine Apple di nuova generazione e da alcune soluzioni dell'universo Windows.

Questa variante verrà applicata a tutta la linea di MacBook M6? Questo pacchetto di aggiornamenti non sarà esteso a tutto il catalogo. La versione base del processore M6 continuerà infatti a essere abbinata a monitor con tecnologia mini-LED. Di conseguenza, sia il passaggio alla tecnologia OLED sia l'integrazione del Privacy Display rimarranno un'esclusiva delle configurazioni superiori Pro e Max. Per supportare tali componenti e garantire elevate prestazioni anche sotto sforzo, l'azienda di Cupertino implementerà una profonda ristrutturazione interna dei dispositivi, introducendo una camera di vaporizzazione dedicata e un disegno inedito per le pale delle ventole. Che cosa ne pensate? Fateci sapere la vostra opinione in merito nei commenti.