Vivi le avventure di Aloy in un formato "a mattoncini" con LEGO Horizon Adventures in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo della versione PC di LEGO Horizon Adventures: l'offerta prevede uno sconto attivo del 55% per un costo finale d'acquisto di 21,95€. La key è utilizzabile su Steam. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: LEGO Horizon Adventures trasporta i giocatori in un futuro lontano dove la natura ha riconquistato la Terra, ricreata interamente con i celebri mattoncini LEGO. L'avventura segue Aloy e la tribù Nora dell'insediamento di Cuore della Madre e presenta i personaggi che abbiamo imparato a conoscere nei primi 2 titoli della serie targata Guerrilla.