Vivi le avventure di Aloy in un formato "a mattoncini" con LEGO Horizon Adventures in sconto su Instant Gaming

Su Instant Gaming è presente e disponibile una promo che fa calare il prezzo della versione PC di LEGO Horizon Adventures: l'offerta prevede uno sconto attivo del 55% per un costo finale d'acquisto di 21,95€. La key è utilizzabile su Steam. Acquista il gioco direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: LEGO Horizon Adventures trasporta i giocatori in un futuro lontano dove la natura ha riconquistato la Terra, ricreata interamente con i celebri mattoncini LEGO. L'avventura segue Aloy e la tribù Nora dell'insediamento di Cuore della Madre e presenta i personaggi che abbiamo imparato a conoscere nei primi 2 titoli della serie targata Guerrilla.
Ulteriori dettagli sul gioco
Tra foreste rigogliose, montagne maestose e deserti spettacolari, il gioco offre ambientazioni ricche di dettagli e ispirate all'universo di Horizon. I giocatori possono affrontare la storia in singolo oppure in cooperativa, sia online sia in locale con schermo condiviso.
Oltre ad Aloy, è possibile sbloccare personaggi come Varl, Teersa ed Erend, ognuno dotato di abilità uniche utili per combattere le gigantesche Macchine simili a dinosauri e superare le sfide più difficili.
Il titolo permette anche di personalizzare il villaggio di Cuore della Madre con edifici e decorazioni LEGO, oltre a creare divertenti costumi per i personaggi. Sarà possibile anche esplorare Calderoni sotterranei, arrampicarsi sui Collilunghi e completare missioni secondarie per ottenere ricompense speciali. Qui la nostra recensione.
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