Il team di Destiny 2 non sarebbe stato avvisato della fine del supporto e lavorava ignaro a nuove espansioni

Le fonti di Paul Tassi affermano che la data per la conclusione dei lavori su Destiny 2 sarebbe stata fissata già a inizio anno. L'informazione, però, sarebbe rimasta segreta , mentre lo sviluppo di contenuti futuri, come il DLC Shattered Cycle , previsto per l'estate, sarebbe proseguito per mesi come se nulla fosse. Di conseguenza, "la stragrande maggioranza di Bungie non era a conoscenza della fine del supporto a Destiny 2 fino al momento dell'annuncio pubblico", avvenuto il 21 maggio tramite un post sul sito ufficiale , in cui è stato fissato al 9 giugno l'ultimo aggiornamento live service.

Stando a un report pubblicato da Forbes, parte di Bungie sarebbe stata all'oscuro dell'imminente fine del supporto a Destiny 2 fino all'annuncio ufficiale, continuando a lavorare ignara a nuovi contenuti ed espansioni che probabilmente non vedranno mai la luce.

In pochi sapevano, ma avevano le mani legate

Il report prosegue spiegando che "alcuni team interni, invece, sapevano cosa stava per accadere: c'era chi stava lavorando ai contenuti "finali" previsti per l'aggiornamento di giugno e chi era già stato spostato su Marathon".

A quanto pare, "queste persone avrebbero pregato la dirigenza di informare più dipendenti possibile, ma il fatto di tenere così tante persone all'oscuro avrebbe spaccato lo studio, lasciando i team informati in una posizione estremamente isolata".

Le possibilità che il lavoro svolto su Shattered Cycle e sugli altri contenuti futuri venga recuperato in un eventuale nuovo capitolo sembrano poche: secondo fonti di Bloomberg, Bungie starebbe pianificando importanti tagli al personale e non ci sarebbe alcun Destiny 3 in sviluppo, almeno per ora. Si tratta ovviamente di informazioni non ufficiali e da prendere con cautela, ma che, se confermate, getterebbero ulteriori ombre sulla gestione di Bungie e del franchise di Destiny.