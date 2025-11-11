Sony sotterra Bungie e le dà la colpa del calo dei profitti dell'ultimo periodo, ma esalta le vendite su Xbox

Gli ultimi risultati finanziari di Sony hanno fatto registrare un vistoso calo di profitti nel segmento Games and Network Services , che la compagnia attribuisce completamente a Bungie e ai numeri fatti dai suoi giochi. Lin Tao, CFO e Corporate Executive Officer della compagnia, ha parlato nello specifico di Destiny 2 durante la sessione di domande e risposte della conference call con gli investitori, tenuta a margine della presentazione.

Performance deludenti

"Per quanto riguarda Destiny 2, anche a causa dei cambiamenti nell'ambiente competitivo, il livello di vendite e di coinvolgimento degli utenti non ha raggiunto le aspettative che avevamo al momento dell'acquisizione di Bungie." Ha detto Lin Tao, esprimendo la delusione dell'azienda per i risultati di Bungie.

"Pur continuando a lavorare per migliorare la situazione, abbiamo rivisto al ribasso le proiezioni di business per il momento e registrato una perdita di valore su una parte delle attività di Bungie."

Tao ha tuttavia sottolineato l'impatto positivo che continuano ad avere i titoli first-party di PlayStation, con particolare riferimento alle recenti performance di Helldivers 2 e MLB: The Show 25, e alle loro versioni per Xbox Series X e S. "Sebbene i risultati varino da titolo a titolo, nel complesso i nostri giochi live service hanno rappresentato oltre il 40% dei ricavi derivanti dal software first-party, in linea con il trimestre precedente, costituendo una fonte di reddito ricorrente."

"Helldivers 2, uscito anche su Xbox nell'agosto di quest'anno, sta andando estremamente bene: non solo ha attratto nuovi utenti su Xbox, ma ha anche incrementato il coinvolgimento di quelli già attivi su PS5 e PC. Questo ha portato a un notevole aumento delle vendite del titolo rispetto all'anno scorso." Anche MLB The Show 25, lanciato a marzo, ha continuato a registrare buoni risultati durante il trimestre."

Tao ha ribadito le ottime prestazioni di Ghost of Yotei di Sucker Punch, definendolo un forte successo per PlayStation Studios e un esempio degli sforzi del gruppo nei giochi AAA per giocatore singolo: "Ghost of Yotei ha superato i 3,3 milioni di copie vendute in tutto il mondo a novembre, diventando un grande successo come il suo predecessore". È stato citato anche Death Stranding 2: On the Beach, sebbene non siano stati condivisi dati di vendita.