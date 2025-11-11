0

Il PokéPark Kanto si mostra con un trailer: fissata la data di apertura

Il primo parco a tema Pokémon permanente aprirà a Tokyo il 5 febbraio 2026, con attrazioni, spettacoli e merchandising esclusivo per tutti i fan.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   11/11/2025
Immagine promozionale del Poképark Kanto

The Pokémon Company ha annunciato che il PokéPark Kanto aprirà ufficialmente il 5 febbraio 2026, con alcuni mesi di anticipo rispetto ai piani iniziali. Si tratta del primo parco a tema Pokémon permanente, esteso su oltre 26.000 metri quadrati, situato all'interno del complesso di Yomiuriland, a Tokyo.

La vendita dei biglietti inizierà il 21 novembre alle ore 10:00 italiane, tramite il sito ufficiale. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer animato che offre un'anteprima delle principali location che i fan potranno esplorare: dalla Pokémon Forest, al Trainer's Market per il merchandising ufficiale, passando per la Palestra dove si terranno spettacoli dal vivo, fino al Battle Court, teatro di sfide tra Allenatori. Il video è visibile nel player sottostante.

Le attrazioni del PokéPark

Secondo i dettagli diffusi finora, il parco sarà suddiviso in due aree principali: Pokémon Forest e Sedge Town. La Pokémon Forest è un sentiero immersivo decorato con statue di Pokémon provenienti da tutte le generazioni, posizionate in ambientazioni che richiamano i loro habitat naturali. Nonostante il nome, non saranno presenti solo creature originarie di Kanto: anche Pokémon di altre regioni faranno la loro comparsa lungo il percorso.

Perché i videogiochi di Pokémon escono sempre in due versioni? Shigeru Miyamoto ha svelato il motivo Perché i videogiochi di Pokémon escono sempre in due versioni? Shigeru Miyamoto ha svelato il motivo

Sedge Town rappresenta il cuore pulsante del parco, con negozi, spazi per spettacoli e numerose attrazioni. Tra queste spicca Pika Pika Sparks, uno show speciale con Pikachu e i suoi amici, arricchito da musica, luci ed effetti scenici spettacolari. Nel Pokémon Trainer's Market sarà possibile acquistare merchandising esclusivo, tra cui peluche di Pikachu ed Eevee in edizione limitata.

Sedge Town ospiterà anche una riproduzione del Pokémon Center, con Chansey come mascotte, dove i visitatori potranno vedere i propri amici Pokémon guarire nella Healing Machine e creare ricordi indimenticabili. Il vicino Poké Mart, infine, offrirà bevande speciali ispirate al mondo Pokémon.

