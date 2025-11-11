Il PokéPark Kanto si mostra con un trailer: fissata la data di apertura

La vendita dei biglietti inizierà il 21 novembre alle ore 10:00 italiane, tramite il sito ufficiale . L'annuncio è stato accompagnato da un trailer animato che offre un'anteprima delle principali location che i fan potranno esplorare: dalla Pokémon Forest, al Trainer's Market per il merchandising ufficiale, passando per la Palestra dove si terranno spettacoli dal vivo, fino al Battle Court, teatro di sfide tra Allenatori. Il video è visibile nel player sottostante.

Le attrazioni del PokéPark

Secondo i dettagli diffusi finora, il parco sarà suddiviso in due aree principali: Pokémon Forest e Sedge Town. La Pokémon Forest è un sentiero immersivo decorato con statue di Pokémon provenienti da tutte le generazioni, posizionate in ambientazioni che richiamano i loro habitat naturali. Nonostante il nome, non saranno presenti solo creature originarie di Kanto: anche Pokémon di altre regioni faranno la loro comparsa lungo il percorso.

Sedge Town rappresenta il cuore pulsante del parco, con negozi, spazi per spettacoli e numerose attrazioni. Tra queste spicca Pika Pika Sparks, uno show speciale con Pikachu e i suoi amici, arricchito da musica, luci ed effetti scenici spettacolari. Nel Pokémon Trainer's Market sarà possibile acquistare merchandising esclusivo, tra cui peluche di Pikachu ed Eevee in edizione limitata.

Sedge Town ospiterà anche una riproduzione del Pokémon Center, con Chansey come mascotte, dove i visitatori potranno vedere i propri amici Pokémon guarire nella Healing Machine e creare ricordi indimenticabili. Il vicino Poké Mart, infine, offrirà bevande speciali ispirate al mondo Pokémon.