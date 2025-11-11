AMD pronta ad aggiornare la sua roadmap: novità su Zen 6, RDNA5 e acceleratori IA attese per stasera

Il meeting sarà trasmesso in diretta streaming sul sito dedicato agli investitori AMD, ma richiederà la registrazione per l'accesso. Le aspettative sono alte: il 2025 potrebbe segnare un punto di svolta per l'azienda, con aggiornamenti chiave sulle architetture di prossima generazione che definiranno la competitività di AMD nei mercati CPU, GPU e AI.

Dopo un'assenza di tre anni, AMD si prepara a riaccendere i riflettori sul proprio futuro industriale e tecnologico. Il Financial Analyst Day 2025, in programma l'11 novembre a New York alle ore 19 italiane, rappresenta un appuntamento di grande rilievo per analisti, investitori e appassionati del settore. L'evento, guidato dalla presidente e CEO Lisa Su insieme al team esecutivo, offrirà una panoramica sulla strategia a lungo termine dell'azienda , sui piani di crescita e sulle evoluzioni tecnologiche previste nei prossimi anni.

Cosa aspettarsi dal Financial Analyst Day 2025

L'ultima edizione del Financial Analyst Day risale al 2022, quando AMD aveva presentato un aggiornamento completo delle proprie roadmap per CPU e GPU, delineando una visione di sviluppo pluriennale. In quell'occasione, la società aveva confermato l'arrivo dell'architettura grafica RDNA 3 basata su processo produttivo a 5 nanometri, promettendo un miglioramento di oltre il 50% in termini di efficienza energetica rispetto alla precedente RDNA 2. Nello stesso evento, era stata tracciata la rotta verso RDNA 4, indicata come una soluzione "avanzata" su nodo a 3 nanometri con finestra di lancio prevista nel 2024.

Sul fronte CPU, AMD aveva discusso i piani legati alle architetture Zen 4 e Zen 5, rispettivamente realizzate a 5 nm e 4/3 nm, oltre a illustrare una roadmap dedicata agli acceleratori basati su architettura CDNA per l'intelligenza artificiale e il calcolo ad alte prestazioni (HPC). Queste dichiarazioni avevano rafforzato la percezione di un'azienda capace di coniugare crescita tecnologica e solidità finanziaria, anche in un contesto di forte concorrenza con Intel e NVIDIA.

L'edizione 2025 promette di andare oltre, con aggiornamenti mirati sulle nuove generazioni di CPU Zen, tra cui la futura Zen 6, e sulle prossime architetture grafiche RDNA 4 e RDNA 5. Quest'ultima, in particolare, è attesa come un'evoluzione significativa dell'attuale gamma Radeon, con un'attenzione crescente alle prestazioni per watt e all'integrazione con i nuovi acceleratori per intelligenza artificiale. Gli analisti prevedono inoltre che AMD possa svelare ulteriori dettagli sulla prossima iterazione della linea Instinct, progettata per data center e workload IA, elemento strategico in un mercato sempre più orientato al calcolo neurale e all'ottimizzazione per modelli generativi.

L'evento sarà anche l'occasione per delineare il modello finanziario di lungo periodo, un aspetto cruciale per comprendere come l'azienda intenda gestire investimenti e margini in un contesto economico caratterizzato da volatilità e crescente domanda di soluzioni avanzate. Gli investitori attendono di conoscere non solo le proiezioni di fatturato, ma anche le strategie legate alle partnership industriali e ai nuovi nodi produttivi, considerato che AMD si affida a TSMC per la realizzazione dei propri chip.

L'attenzione sarà rivolta anche all'evoluzione dell'ecosistema software, con possibili riferimenti agli strumenti di ottimizzazione per IA e GPU, un settore in cui AMD sta cercando di rafforzare la propria presenza per competere con le piattaforme CUDA e ROCm.