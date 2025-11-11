L'aggiornamento a pagamento all'Anniversary Edition di Fallout 4 sta ricevendo molte recensioni negative su Steam

Su PC non avrebbe avuto senso vendere Fallout 4: Anniversary Edition a parte, quindi è stata data l'opzione di acquistare tutti i contenuti in bundle, o di prendere solo il Creations Bundle, per portare il gioco all'ultima versione. Le reazioni della comunità non sono state positive . Anzi, non lo sono state per niente, visto che attualmente il pacchetto ha solo il 25% di recensioni positive, su poco più di 200,

I motivi del malcontento

I motivi del malcontento sono diversi. Il principale è il prezzo: il Creations Bundle costa ben 19,99 euro. Non poco, considerando che è un pacchetto di mod.

Alcuni dei contenuti del Creations Bundle

Naturalmente ce ne sono anche altri, alcuni dei quali sorprendenti. Ad esempio, molti giocatori lamentano che l'installazione del contenuto rende il gioco più instabile, aumentando il rischio che vada in crash. Altri affermano di non aver ricevuto i contenuti promessi, se non in quantità parziale (immaginiamo che Bethesda risolverà a breve). Infine, c'è chi lamenta la rottura di molte mod gratuite.

Altri problemi riguardano il blocco degli obiettivi usando le mod, nonostante siano ufficiali, e il malfunzionamento del negozio di mod, che non gli consente di acquistare nuovi contenuti.

Riteniamo che molti dei problemi elencati saranno risolti nel corso dei prossimi giorni, ricordandovi, per chiudere, che Fallout 4: Anniversary Edition è disponibile per PC, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PlayStation 5.