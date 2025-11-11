Nuovi Mac Mini e Mac Studio con chip M5: ecco quando arriveranno, secondo le indiscrezioni

Dopo le precedenti indiscrezioni sullo sviluppo dei nuovi modelli Mac Mini e Mac Studio M5 , stavolta possiamo aspettarci anche il periodo di uscita. Le indiscrezioni arrivano come sempre da Mark Gurman di Bloomberg, attraverso la newsletter "Power On". Chiaramente è sempre bene prendere certe informazioni con la dovuta cautela, in attesa di conferme o smentite ufficiali, ma la fonte è comunque molto affidabile. Vediamo meglio tutti i dettagli.

Il periodo di uscita dei nuovi Mac Mini e Mac Studio

Come vi abbiamo anticipato, Mark Gurman ha svelato il periodo di uscita dei nuovi modelli, a quanto pare previsti per la metà del prossimo anno. "La metà dell'anno vedrà l'arrivo del Mac mini M5 e M5 Pro, oltre alle versioni Mac Studio M5 Max e M5 Ultra", ha scritto. Si tratterebbe quindi di un cambiamento curioso, dato che il Mac Mini non subirà particolari modifiche e il chip M5 Pro sarà già disponibile all'inizio dell'anno.

Mac Mini

L'arrivo del chip M5 Ultra potrebbe giustificare un eventuale ritardo del Mac Studio, ma in ogni caso si tratta di un'informazione da prendere con la dovuta cautela, dato che Apple avrebbe in programma di presentare due display Mac all'inizio dell'anno. Quale occasione migliore per presentare contemporaneamente i due modelli?

Secondo alcune fonti, l'ipotesi più probabile è che Mac mini e Mac Studio siano dei prodotti di nicchia, che quindi non necessitano di grandi campagne di marketing o di tempistiche particolari. Non ci resta che attendere eventuali informazioni più concrete.