Kirby Air Riders ha già la sua star: Rick il criceto

La demo include tre modalità: Driving School, ossia il tutorial; Air Ride, dedicata al gioco offline; City Trial , che offre gare competitive online complete. Chiaramente è stata la terza la più selezionata, con le lobby online che si sono sempre più riempite di Rick, ora dopo ora,

Durante il fine settimana, i possessori di Nintendo Switch 2 hanno avuto la loro prima occasione di giocare al Kirby Air Riders: Global Test Ride . A dominare le loro preferenze è stato Rick il criceto, un personaggio che è già una star, pur ritornando da Kirby's Dream Land 2 del 1995.

Veloce e divertente

I principali motivi di tanto amore sono la velocità di Rick e la sua mossa speciale "Rip-Roaring Rick". Come se le sue statistiche di base non fossero già abbastanza buone, la mossa speciale gli consente di abbandonare la sua macchina Air Ride e sfrecciare lungo la pista, spazzando via tutto e tutti sul suo cammino.

"Ogni volta che Rick accelera, batte le sue piccole zampette, e durante le catture divora i nemici con entrambe le mani. Ha arti così corti che finisce per guidare lo scooter con la pancia. Il suo enorme sederone da criceto è sempre rivolto verso lo schermo. Non importa da che angolazione lo si fotografi, è semplicemente irresistibile. Quando uscirà la versione completa di Air Riders, la mia galleria sarà piena di foto di Rick."

Chiaramente anche il suo aspetto tenerissimo fa la differenza, condito com'è di animazioni deliziose. Rick sta piacendo al punto che internet va già riempiendosi di fan art e clip video.

C'è anche chi paragona il gioco a Mario Kart World, affermando che pare essere molto più divertente.

"Ne ho abbastanza di Air Riders per oggi. È stato davvero divertente - ho fatto schifo, ma mi sono divertito molto più che con Mario Kart World."

Se siete stati incuriositi da Rick, sappiate che la demo del Kirby Air Riders Global Test Ride avrà un secondo weekend di prova, a cui i giocatori potranno accedere il 15 e il 16 novembre 2025. Kirby Air Riders uscirà ufficialmente il 20 novembre per Nintendo Switch 2.