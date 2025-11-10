Kirby Air Riders pare usare il SOL-AVES, il nuovo motore di Bandai Namco

Il Kirby Air Riders: Global Test Ride è un evento dimostrativo online che ha permesso e permetterà di provare gratuitamente il nuovo gioco di corse per Nintendo Switch 2. Si è svolto in tre sessioni tra l'8 e il 9 novembre, con altre tre previste per il 15 e 16 novembre. Durante i primi due giorni di test è emerso un dettaglio interessante, ossia che il nuovo Kirby pare essere stato sviluppato utilizzando il nuovo motore di gioco proprietario di Bandai Namco Studios, chiamato SOL-AVES.
All'inizio dell'anno, Masahiro Sakurai, il director del gioco, aveva annunciato che lo sviluppo di Kirby Air Riders era stato affidato a Bandai Namco Studios, come già avvenuto per Super Smash Bros. Ultimate. Ora sappiamo anche che sfrutterà una tecnologia proprietaria.
Il logo di SOL-AVES compare tra le note del copyright della demo di Kirby Air Riders. Bandai Namco Studios aveva depositato il marchio SOL-AVES nel dicembre 2022, registrato poi nel settembre 2024, e attualmente sta cercando di ampliare il team di sviluppo dedicato al motore.
Nella sezione "carriere" del sito ufficiale, il motore, descritto come "il nostro engine proprietario", viene presentato con espressioni come "massima espressione visiva" e "approfondimento dell'esperienza di gioco".
Finora, Kirby Air Riders è l'unico gioco annunciato di cui è stato confermato l'utilizzo del nuovo motore. Facile ipotizzare che in futuro lo vedremo usato anche per altri giochi, considerando che Bandai Namco sembra puntarci sopra davvero molto.