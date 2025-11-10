Kirby Air Riders pare usare il SOL-AVES, il nuovo motore di Bandai Namco

Il Kirby Air Riders: Global Test Ride è un evento dimostrativo online che ha permesso e permetterà di provare gratuitamente il nuovo gioco di corse per Nintendo Switch 2. Si è svolto in tre sessioni tra l'8 e il 9 novembre, con altre tre previste per il 15 e 16 novembre. Durante i primi due giorni di test è emerso un dettaglio interessante, ossia che il nuovo Kirby pare essere stato sviluppato utilizzando il nuovo motore di gioco proprietario di Bandai Namco Studios, chiamato SOL-AVES.