L’annuncio dei giochi di novembre per PS Plus Extra e Premium è imminente, uno potrebbe essere popolarissimo

Sony segue solitamente uno schema ben preciso: salvo rari casi, le nuove aggiunte di Extra e Premium vengono svelate il mercoledì successivo alla pubblicazione dei giochi del tier Essential. Se queste tempistiche saranno confermato, l'annuncio dovrebbe arrivare mercoledì 12 novembre alle 17:30 nostrane .

Ci avviamo verso la metà del mese, il che significa che è questione di pochissimi giorni prima dell'annuncio ufficiale dei nuovi giochi di novembre che andranno ad espandere il catalogo riservato agli abbonati di PlayStation Plus Extra e Premium .

Il ritorno di GTA 5 e di un classico del genere picchiaduro?

Seguendo lo stesso schema, i nuovi giochi dovrebbero essere resi disponibili agli abbonati il martedì successivo, dunque il 18 novembre, alle 10:00 italiane. Lo stesso giorno una serie di giochi lascerà il catalogo, tra cui Battlefield 5 e Football Manager 2024.

Michael, Trevor e Franklin in un'immagine di GTA 5

Sony come al solito mantiene il massimo riserbo sulla nuova line-up fino al momento dell'annuncio, ma in realtà c'è già un gioco confermato e altri due molto probabili. Il primo si tratta di Tomb Raider: Anniversary, dato che la versione PS4 e PS5 del classico PS2 sul PlayStation Store ha una data di uscita sul PlayStation Store che coincide con quella dell'aggiornamento del catalogo Premium. Molto probabile l'ingresso anche di Soulcalibur 3, con Bandai Namco che giusto di recente ha confermato il suo ingresso nel catalogo entro la fine dell'anno: se non sarà a novembre, sarà per il prossimo mese.

Un terzo è stato invece suggerito da billbil-kun, insider molto noto grazie all'affidabilità e precisione delle sue soffiate. Si tratterebbe di GTA 5, che dunque farebbe ritorno nel catalogo di PS Plus Extra dopo che era uscito a maggio dell'anno scorso. Una magra consolazione, visto il nuovo rinvio di GTA 6.

A ogni modo, per sapere con certezza quali giochi entreranno a far parte dei due servizi non ci resta che attendere giusto un paio di giorni.